«Такие шикарные матчи не забываются!» Худобин доволен серией с «Колорадо»

Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин после победы над «Колорадо» в седьмом матче 1/2 финала конференции (5:4 ОТ) отметила, что серия получилась тяжелой. Также он похвалил одноклубника Александра Радулова, оформившего сегодня дубль.

— Это была веселая, но тяжелая серия, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Худобина. — Невероятные качели! Мы вели 3-1, потом два матча взял «Колорадо». У них сумасшедшая команда, конечно. Они хорошо играют в атаке, создают много моментов. Но ребята справились. И эта серия навсегда останется в памяти. Она была очень полезной для опыта, поможет в нашей карьере. Такие шикарные матчи не забываются!

Седьмой матч, идем в овертайм, качели туда-сюда. 3:2, 3:3, 4:3, 4:4. Это очень интересно. И каждый игрок на счету. Каждый честно делает свою работу, и это всегда воздается.

Ну а если говорить о Радулове, то Саня есть Саня. Я его знаю очень давно. Он приносит очень много энергии, работоспособности. Он дает заряд команде. Это настоящий драйв — ложиться под шайбу или крикнуть на кого-то, завести партнера. Радулов — очень ценный игрок. Даже с годами он не становится медленнее, энергия у него не пропадает. Он также продолжает работать, дальше заводить команду. Это бесценно.