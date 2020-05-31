Нападающий «Чикаго» Патрик Кейн вспомнил об игре с россиянином Артемием Панариным. Они провели вместе два сезона.

— Годы с 2009 по 2015 — были очень крутыми, мы играли и выигрывали, побеждали в Кубке Стэнли, — приводит слова Кейна NBC Sports. — Но когда я выступал с Панариным, то чувствовал, что именно так и надо играть в хоккей. Такое происходит, когда таланты хоккеистов сливаются воедино, между ними вырабатывается химия. Мы ничего не планировали, ни о чем не договаривались, придумывали все на ходу. Спустя 10-15 матчей уже знали, куда кто покатится.

Было очень весело играть эти два года. Достиг с ним наилучшего взаимопонимания, чем с кем бы то ни было другим за свою карьеру.

Рад, что мне представилась возможность поиграть с Панариным.