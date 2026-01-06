Таблица лучших снайперов в истории НХЛ с учетом плей-офф после 991-го гола Овечкина. Текущее положение
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма». Шайбы стали 990 и 991-й для российского нападающего за карьеру в лиге с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф.
Овечкин теперь уступает 25 голов рекорду Уэйна Гретцки по сумме шайб в регулярных чемпионатах и плей-офф. Александр побил снайперское достижение канадского бомбардира для регулярок в апреле 2025 года.
Лучшие снайперы в истории НХЛ с учетом голов в Кубке Стэнли
1. Уэйн Гретцки (Канада) — 1016 голов в 1694 матчах (в лиге — 894 в 1487, в плей-офф — 122 в 207)
2. Александр Овечкин (Россия) — 991 гол в 1695 матчах (914 в 1534, 77 в 161)
3. Горди Хоу (Канада) — 869 голов в 1924 матчах (801 в 1767, 68 в 157)
4. Бретт Халл (США) — 844 гола в 1471 матче (741 в 1269, 103 в 202)
5. Яромир Ягр (Чехия) — 844 гола в 1941 матче (766 в 1733, 78 в 208)
6. Марк Мессье (Канада) — 803 гола в 1991 матче (694 в 1756, 109 в 235)
7. Фил Эспозито (Канада) — 778 голов в 1412 матчах (717 в 1282, 61 в 130)
8. Марио Лемье (Канада) — 766 голов в 1022 матчах (690 в 915, 76 в 107)
9. Стив Айзерман (Канада) — 762 гола в 1710 матчах (692 в 1514, 70 в 196)
10. Марсель Дионн (Канада) — 752 гола в 1397 матчах (731 в 1348, 21 в 49)
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|30.09
|00:00
|Каролина – Флорида
|- : -
|30.09
|02:00
|Торонто – Монреаль
|- : -
|30.09
|03:00
|Бостон – Рейнджерс
|- : -
|30.09
|05:00
|Эдмонтон – Ванкувер
|- : -
|30.09
|05:30
|Вегас – Чикаго
|- : -