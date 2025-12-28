Таблица лучших снайперов в истории НХЛ с учетом плей-офф после 989-го гола Овечкина. Текущее положение
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси». Шайба стала 989-й для российского нападающего за карьеру в лиге с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф.
Овечкин теперь уступает 27 голов рекорду Уэйна Гретцки по сумме шайб в регулярных чемпионатах и плей-офф. Александр побил снайперское достижение канадского бомбардира для регулярок в апреле 2025 года.
Лучшие снайперы в истории НХЛ с учетом голов в Кубке Стэнли
1. Уэйн Гретцки (Канада) — 1016 голов в 1694 матчах (в лиге — 894 в 1487, в плей-офф — 122 в 207)
2. Александр Овечкин (Россия) — 989 голов в 1690 матчах (912 в 1529, 77 в 161)
3. Горди Хоу (Канада) — 869 голов в 1924 матчах (801 в 1767, 68 в 157)
4. Бретт Халл (США) — 844 гола в 1471 матче (741 в 1269, 103 в 202)
5. Яромир Ягр (Чехия) — 844 гола в 1941 матче (766 в 1733, 78 в 208)
6. Марк Мессье (Канада) — 803 гола в 1991 матче (694 в 1756, 109 в 235)
7. Фил Эспозито (Канада) — 778 голов в 1412 матчах (717 в 1282, 61 в 130)
8. Марио Лемье (Канада) — 766 голов в 1022 матчах (690 в 915, 76 в 107)
9. Стив Айзерман (Канада) — 762 гола в 1710 матчах (692 в 1514, 70 в 196)
10. Марсель Дионн (Канада) — 752 гола в 1397 матчах (731 в 1348, 21 в 49)
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|37
|23
|14
|49
|2
|Айлендерс
|38
|21
|17
|46
|3
|Филадельфия
|36
|19
|17
|45
|4
|Вашингтон
|38
|20
|18
|45
|5
|Нью-Джерси
|38
|20
|18
|42
|6
|Рейнджерс
|40
|19
|21
|42
|7
|Питтсбург
|36
|15
|21
|39
|8
|Коламбус
|36
|15
|21
|36
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Детройт
|39
|22
|17
|47
|2
|Тампа-Бэй
|37
|21
|16
|45
|3
|Монреаль
|37
|20
|17
|45
|4
|Флорида
|37
|20
|17
|42
|5
|Баффало
|37
|19
|18
|42
|6
|Оттава
|37
|18
|19
|41
|7
|Бостон
|39
|20
|19
|41
|8
|Торонто
|37
|17
|20
|39
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|36
|27
|9
|61
|2
|Даллас
|39
|25
|14
|57
|3
|Миннесота
|39
|23
|16
|52
|4
|Юта
|39
|18
|21
|39
|5
|Сент-Луис
|39
|15
|24
|38
|6
|Нэшвилл
|37
|16
|21
|36
|7
|Виннипег
|36
|15
|21
|34
|8
|Чикаго
|37
|14
|23
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|35
|17
|18
|44
|2
|Эдмонтон
|38
|19
|19
|44
|3
|Анахайм
|38
|21
|17
|44
|4
|Лос-Анджелес
|37
|16
|21
|41
|5
|Сан-Хосе
|37
|17
|20
|37
|6
|Сиэтл
|35
|15
|20
|36
|7
|Калгари
|37
|15
|22
|34
|8
|Ванкувер
|36
|15
|21
|33
|28.12
|02:00
|Айлендерс – Рейнджерс
|2 : 0
|28.12
|03:00
|Торонто – Оттава
|7 : 5
|28.12
|03:00
|Нью-Джерси – Вашингтон
|3 : 4 ОТ
|28.12
|03:00
|Флорида – Тампа-Бэй
|2 : 4
|28.12
|03:00
|Баффало – Бостон
|4 : 1
|28.12
|03:00
|Виннипег – Миннесота
|3 : 4 ОТ
|28.12
|03:00
|Каролина – Детройт
|5 : 2
|28.12
|04:00
|Сент-Луис – Нэшвилл
|3 : 2
|28.12
|04:00
|Даллас – Чикаго
|3 : 4 Б
|28.12
|05:00
|Лос-Анджелес – Анахайм
|6 : 1
|28.12
|06:00
|Калгари – Эдмонтон
|- : -
|28.12
|06:00
|Ванкувер – Сан-Хосе
|- : -
|28.12
|06:00
|Вегас – Колорадо
|- : -