Таблица лучших снайперов в истории НХЛ с учетом плей-офф после 981-го гола Овечкина. Текущее положение
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона». Шайба стала 981-й для российского нападающего за карьеру в лиге с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф.
Овечкин теперь уступает 35 голов рекорду Уэйна Гретцки по сумме шайб в регулярных чемпионатах и плей-офф. Александр побил снайперское достижение канадского бомбардира для регулярок в апреле 2025 года.
Лучшие снайперы в истории НХЛ с учетом голов в Кубке Стэнли
1. Уэйн Гретцки (Канада) — 1016 голов в 1694 матчах (в лиге — 894 в 1487, в плей-офф — 122 в 207)
2. Александр Овечкин (Россия) — 981 гол в 1672 матчах (904 в 1511, 77 в 161)
3. Горди Хоу (Канада) — 869 голов в 1924 матчах (801 в 1767, 68 в 157)
4. Бретт Халл (США) — 844 гола в 1471 матче (741 в 1269, 103 в 202)
5. Яромир Ягр (Чехия) — 844 гола в 1941 матче (766 в 1733, 78 в 208)
6. Марк Мессье (Канада) — 803 гола в 1991 матче (694 в 1756, 109 в 235)
7. Фил Эспозито (Канада) — 778 голов в 1412 матчах (717 в 1282, 61 в 130)
8. Марио Лемье (Канада) — 766 голов в 1022 матчах (690 в 915, 76 в 107)
9. Стив Айзерман (Канада) — 762 гола в 1710 матчах (692 в 1514, 70 в 196)
10. Марсель Дионн (Канада) — 752 гола в 1397 матчах (731 в 1348, 21 в 49)
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|19
|13
|6
|27
|2
|Нью-Джерси
|19
|13
|6
|27
|3
|Питтсбург
|19
|10
|9
|24
|4
|Айлендерс
|20
|11
|9
|24
|5
|Коламбус
|20
|10
|10
|22
|6
|Рейнджерс
|21
|10
|11
|22
|7
|Филадельфия
|18
|9
|9
|21
|8
|Вашингтон
|19
|9
|10
|20
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Детройт
|20
|12
|8
|25
|2
|Бостон
|21
|12
|9
|24
|3
|Монреаль
|19
|10
|9
|23
|4
|Тампа-Бэй
|19
|10
|9
|22
|5
|Оттава
|19
|9
|10
|22
|6
|Флорида
|19
|10
|9
|21
|7
|Торонто
|20
|9
|11
|20
|8
|Баффало
|19
|7
|12
|18
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|19
|13
|6
|31
|2
|Даллас
|20
|12
|8
|27
|3
|Виннипег
|19
|12
|7
|24
|4
|Чикаго
|19
|10
|9
|24
|5
|Юта
|20
|10
|10
|23
|6
|Миннесота
|20
|9
|11
|22
|7
|Сент-Луис
|20
|6
|14
|17
|8
|Нэшвилл
|20
|6
|14
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|19
|12
|7
|25
|2
|Вегас
|19
|9
|10
|24
|3
|Лос-Анджелес
|20
|10
|10
|24
|4
|Сиэтл
|19
|9
|10
|23
|5
|Эдмонтон
|21
|9
|12
|22
|6
|Сан-Хосе
|20
|9
|11
|21
|7
|Ванкувер
|21
|9
|12
|20
|8
|Калгари
|21
|5
|16
|13
|20.11
|03:00
|Вашингтон – Эдмонтон
|- : -
|20.11
|03:30
|Баффало – Калгари
|- : -
|20.11
|05:30
|Миннесота – Каролина
|- : -
|20.11
|06:00
|Анахайм – Бостон
|- : -