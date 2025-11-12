Хоккей
12 ноября, 13:30

Таблица лучших снайперов в истории НХЛ с учетом плей-офф после 901-го гола Овечкина в лиге

Овечкин уступает 38 голов рекорду Гретцки по шайбам в НХЛ с плей-офф
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в пустые ворота в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» в Роли (4:1). Шайба стала 901-й для российского нападающего за карьеру в лиге.

Овечкин теперь уступает 38 голов рекорду Уэйна Гретцки по сумме шайб в регулярных чемпионатах и плей-офф. Александр побил снайперское достижение канадского бомбардира для регулярок в апреле 2025 года.

Лучшие снайперы в истории НХЛ с учетом голов в Кубке Стэнли

1. Уэйн Гретцки (Канада) — 1016 голов в 1694 матчах (в лиге — 894 в 1487, в плей-офф — 122 в 207)

2. Александр Овечкин (Россия) — 978 голов в 1668 матчах (901 в 1507, 77 в 161)

3. Горди Хоу (Канада) — 869 голов в 1924 матчах (801 в 1767, 68 в 157)

4. Бретт Халл (США) — 844 гола в 1471 матче (741 в 1269, 103 в 202)

5. Яромир Ягр (Чехия) — 844 гола в 1941 матче (766 в 1733, 78 в 208)

6. Марк Мессье (Канада) — 803 гола в 1991 матче (694 в 1756, 109 в 235)

7. Фил Эспозито (Канада) — 778 голов в 1412 матчах (717 в 1282, 61 в 130)

8. Марио Лемье (Канада) — 766 голов в 1022 матчах (690 в 915, 76 в 107)

9. Стив Айзерман (Канада) — 762 гола в 1710 матчах (692 в 1514, 70 в 196)

10. Марсель Дионн (Канада) — 752 гола в 1397 матчах (731 в 1348, 21 в 49)

Александр Овечкин.Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 901-го гола Овечкина. Текущее положение

Александр Овечкин
Уэйн Гретцки
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
  • Maks

    До 1000 сможет в этом сезоне наковырять? Но ему явно будет нужна для этого перезагрузка.

    12.11.2025

  • shur

    38! Саша, поднажми! Ты можешь!

    12.11.2025

  • oleg.bob

    Старайся, Санёк!!!

    12.11.2025

    • Задоров — о силовом приеме против Мэттьюса: «Не было никакого намерения травмировать его»

    Каменский — о Задорове: «Это его игра, он действует жестко»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Нью-Джерси 17 12 5 25
    2 Каролина 16 11 5 22
    3 Питтсбург 17 9 8 21
    4 Айлендерс 17 9 8 20
    5 Рейнджерс 18 9 9 20
    6 Филадельфия 16 8 8 19
    7 Коламбус 17 9 8 19
    8 Вашингтон 17 8 9 17
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Монреаль 17 10 7 22
    2 Оттава 18 9 9 22
    3 Бостон 19 11 8 22
    4 Детройт 17 10 7 20
    5 Флорида 17 9 8 19
    6 Тампа-Бэй 16 8 8 18
    7 Торонто 18 8 10 18
    8 Баффало 17 5 12 14
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 18 12 6 29
    2 Даллас 18 11 7 25
    3 Виннипег 17 10 7 20
    4 Юта 17 10 7 20
    5 Чикаго 17 8 9 20
    6 Миннесота 18 7 11 18
    7 Сент-Луис 17 6 11 15
    8 Нэшвилл 18 5 13 14
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 17 11 6 23
    2 Лос-Анджелес 18 9 9 22
    3 Сиэтл 17 8 9 21
    4 Эдмонтон 19 8 11 20
    5 Вегас 16 7 9 19
    6 Сан-Хосе 18 8 10 19
    7 Ванкувер 18 8 10 17
    8 Калгари 19 5 14 12
    Результаты / календарь
    4.11
    5.11
    6.11
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    14.11 03:00 Флорида – Вашингтон 6 : 3
    14.11 03:00 Оттава – Бостон 5 : 3
    14.11 03:00 Торонто – Лос-Анджелес 3 : 4 ОТ
    14.11 03:00 Монреаль – Даллас 0 : 7
    14.11 03:00 Детройт – Анахайм 6 : 3
    14.11 03:30 Коламбус – Эдмонтон 5 : 4
    14.11 05:00 Калгари – Сан-Хосе 2 : 0
    14.11 05:00 Колорадо – Баффало 6 : 3
    14.11 06:00 Сиэтл – Виннипег 5 : 3
    14.11 06:00 Вегас – Айлендерс 3 : 4 ОТ
    14.11 22:00 Нэшвилл – Питтсбург - : -
    Все результаты / календарь

