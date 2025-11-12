Таблица лучших снайперов в истории НХЛ с учетом плей-офф после 901-го гола Овечкина в лиге
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в пустые ворота в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» в Роли (4:1). Шайба стала 901-й для российского нападающего за карьеру в лиге.
Овечкин теперь уступает 38 голов рекорду Уэйна Гретцки по сумме шайб в регулярных чемпионатах и плей-офф. Александр побил снайперское достижение канадского бомбардира для регулярок в апреле 2025 года.
Лучшие снайперы в истории НХЛ с учетом голов в Кубке Стэнли
1. Уэйн Гретцки (Канада) — 1016 голов в 1694 матчах (в лиге — 894 в 1487, в плей-офф — 122 в 207)
2. Александр Овечкин (Россия) — 978 голов в 1668 матчах (901 в 1507, 77 в 161)
3. Горди Хоу (Канада) — 869 голов в 1924 матчах (801 в 1767, 68 в 157)
4. Бретт Халл (США) — 844 гола в 1471 матче (741 в 1269, 103 в 202)
5. Яромир Ягр (Чехия) — 844 гола в 1941 матче (766 в 1733, 78 в 208)
6. Марк Мессье (Канада) — 803 гола в 1991 матче (694 в 1756, 109 в 235)
7. Фил Эспозито (Канада) — 778 голов в 1412 матчах (717 в 1282, 61 в 130)
8. Марио Лемье (Канада) — 766 голов в 1022 матчах (690 в 915, 76 в 107)
9. Стив Айзерман (Канада) — 762 гола в 1710 матчах (692 в 1514, 70 в 196)
10. Марсель Дионн (Канада) — 752 гола в 1397 матчах (731 в 1348, 21 в 49)
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|17
|12
|5
|25
|2
|Каролина
|16
|11
|5
|22
|3
|Питтсбург
|17
|9
|8
|21
|4
|Айлендерс
|17
|9
|8
|20
|5
|Рейнджерс
|18
|9
|9
|20
|6
|Филадельфия
|16
|8
|8
|19
|7
|Коламбус
|17
|9
|8
|19
|8
|Вашингтон
|17
|8
|9
|17
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Монреаль
|17
|10
|7
|22
|2
|Оттава
|18
|9
|9
|22
|3
|Бостон
|19
|11
|8
|22
|4
|Детройт
|17
|10
|7
|20
|5
|Флорида
|17
|9
|8
|19
|6
|Тампа-Бэй
|16
|8
|8
|18
|7
|Торонто
|18
|8
|10
|18
|8
|Баффало
|17
|5
|12
|14
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|18
|12
|6
|29
|2
|Даллас
|18
|11
|7
|25
|3
|Виннипег
|17
|10
|7
|20
|4
|Юта
|17
|10
|7
|20
|5
|Чикаго
|17
|8
|9
|20
|6
|Миннесота
|18
|7
|11
|18
|7
|Сент-Луис
|17
|6
|11
|15
|8
|Нэшвилл
|18
|5
|13
|14
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|17
|11
|6
|23
|2
|Лос-Анджелес
|18
|9
|9
|22
|3
|Сиэтл
|17
|8
|9
|21
|4
|Эдмонтон
|19
|8
|11
|20
|5
|Вегас
|16
|7
|9
|19
|6
|Сан-Хосе
|18
|8
|10
|19
|7
|Ванкувер
|18
|8
|10
|17
|8
|Калгари
|19
|5
|14
|12
|14.11
|03:00
|Флорида – Вашингтон
|6 : 3
|14.11
|03:00
|Оттава – Бостон
|5 : 3
|14.11
|03:00
|Торонто – Лос-Анджелес
|3 : 4 ОТ
|14.11
|03:00
|Монреаль – Даллас
|0 : 7
|14.11
|03:00
|Детройт – Анахайм
|6 : 3
|14.11
|03:30
|Коламбус – Эдмонтон
|5 : 4
|14.11
|05:00
|Калгари – Сан-Хосе
|2 : 0
|14.11
|05:00
|Колорадо – Баффало
|6 : 3
|14.11
|06:00
|Сиэтл – Виннипег
|5 : 3
|14.11
|06:00
|Вегас – Айлендерс
|3 : 4 ОТ
|14.11
|22:00
|Нэшвилл – Питтсбург
|- : -