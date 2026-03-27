Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 924-го, 925-го и 926-го голов Овечкина. Текущее положение

Овечкин забил 924-й, 925-й и 926-й голы в регулярных чемпионатах НХЛ

В пятницу, 27 марта, российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (7:4).

Таким образом, 40-летний россиянин достиг отметки 926 голов в 1564 матчах в регулярных чемпионатах. Он улучшил собственный рекорд.

С учетом плей-офф у Овечкина теперь 1003 гола в 1725 матчах. По этому показателю он идет на второй строчке, уступая Уэйну Гретцки.

Список лучших снайперов в истории НХЛ:

1. Александр Овечкин (Россия) — 926 голов (1564 матча)

2. Уэйн Гретцки (Канада) — 894 (1487)

3. Горди Хоу (Канада) — 801 (1767)

4. Яромир Ягр (Чехия) — 766 (1733)

5. Бретт Халл (США) — 741 (1269)

6. Марсель Дионн (Канада) — 731 (1348)

7. Фил Эспозито (Канада) — 717 (1282)

8. Майк Гартнер (Канада) — 708 (1432)

9. Марк Мессье (Канада) — 694 (1756)

10. Стив Айзерман (Канада) — 692 (1514)