Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 904-го гола Овечкина. Текущее положение
В четверг, 20 ноября, российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона».
Таким образом, 40-летний россиянин достиг отметки в 904 гола в 1511 матчах в североамериканской лиге. Он улучшил собственный рекорд по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ.
С учетом плей-офф у Овечкина теперь 981 гол в 1672 матчах. По этому показателю он идет на второй строчке, уступая Уэйну Гретцки.
Список лучших снайперов в истории НХЛ:
1. Александр Овечкин (Россия) — 904 гола (1511 матчей)
2. Уэйн Гретцки (Канада) — 894 (1487)
3. Горди Хоу (Канада) — 801 (1767)
4. Яромир Ягр (Чехия) — 766 (1733)
5. Бретт Халл (США) — 741 (1269)
6. Марсель Дионн (Канада) — 731 (1348)
7. Фил Эспозито (Канада) — 717 (1282)
8. Майк Гартнер (Канада) — 708 (1432)
9. Марк Мессье (Канада) — 694 (1756)
10. Стив Айзерман (Канада) — 692 (1514)
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|19
|13
|6
|27
|2
|Нью-Джерси
|19
|13
|6
|27
|3
|Питтсбург
|19
|10
|9
|24
|4
|Айлендерс
|20
|11
|9
|24
|5
|Коламбус
|20
|10
|10
|22
|6
|Рейнджерс
|21
|10
|11
|22
|7
|Филадельфия
|18
|9
|9
|21
|8
|Вашингтон
|19
|9
|10
|20
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Детройт
|20
|12
|8
|25
|2
|Бостон
|21
|12
|9
|24
|3
|Монреаль
|19
|10
|9
|23
|4
|Тампа-Бэй
|19
|10
|9
|22
|5
|Оттава
|19
|9
|10
|22
|6
|Флорида
|19
|10
|9
|21
|7
|Торонто
|20
|9
|11
|20
|8
|Баффало
|19
|7
|12
|18
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|19
|13
|6
|31
|2
|Даллас
|20
|12
|8
|27
|3
|Виннипег
|19
|12
|7
|24
|4
|Чикаго
|19
|10
|9
|24
|5
|Юта
|20
|10
|10
|23
|6
|Миннесота
|20
|9
|11
|22
|7
|Сент-Луис
|20
|6
|14
|17
|8
|Нэшвилл
|20
|6
|14
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|19
|12
|7
|25
|2
|Вегас
|19
|9
|10
|24
|3
|Лос-Анджелес
|20
|10
|10
|24
|4
|Сиэтл
|19
|9
|10
|23
|5
|Эдмонтон
|21
|9
|12
|22
|6
|Сан-Хосе
|20
|9
|11
|21
|7
|Ванкувер
|21
|9
|12
|20
|8
|Калгари
|21
|5
|16
|13
|20.11
|03:00
|Вашингтон – Эдмонтон
|- : -
|20.11
|03:30
|Баффало – Калгари
|- : -
|20.11
|05:30
|Миннесота – Каролина
|- : -
|20.11
|06:00
|Анахайм – Бостон
|- : -