Сегодня, 05:35

Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 902-го гола Овечкина. Текущее положение

Овечкин забил 902-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

В воскресенье, 16 ноября, российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (2:3 Б).

Таким образом, 40-летний россиянин достиг отметки в 902 гола в 1509 матчах в североамериканской лиге. Он улучшил собственный рекорд по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ.

Список лучших снайперов в истории НХЛ:

1. Александр Овечкин (Россия) — 902 гола (1509 матчей)

2. Уэйн Гретцки (Канада) — 894 (1487)

3. Горди Хоу (Канада) — 801 (1767)

4. Яромир Ягр (Чехия) — 766 (1733)

5. Бретт Халл (США) — 741 (1269)

6. Марсель Дионн (Канада) — 731 (1348)

7. Фил Эспозито (Канада) — 717 (1282)

8. Майк Гартнер (Канада) — 708 (1432)

9. Марк Мессье (Канада) — 694 (1756)

10. Стив Айзерман (Канада) — 692 (1514)

«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Овечкин сравнял счет в матче «Вашингтон» — «Нью-Джерси»

«Лос-Анджелес» победил «Оттаву»
Положение команд
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 18 13 5 27
2 Каролина 18 12 6 25
3 Питтсбург 18 9 9 22
4 Айлендерс 18 10 8 22
5 Рейнджерс 19 10 9 22
6 Филадельфия 18 9 9 21
7 Коламбус 18 9 9 20
8 Вашингтон 18 8 10 18
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 20 12 8 24
2 Монреаль 18 10 8 22
3 Оттава 19 9 10 22
4 Детройт 18 10 8 21
5 Тампа-Бэй 17 9 8 20
6 Флорида 18 9 9 19
7 Торонто 19 8 11 18
8 Баффало 18 6 12 16
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 18 12 6 29
2 Даллас 19 12 7 27
3 Чикаго 18 9 9 22
4 Юта 18 10 8 21
5 Виннипег 17 10 7 20
6 Миннесота 19 8 11 20
7 Сент-Луис 19 6 13 16
8 Нэшвилл 19 6 13 16
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Лос-Анджелес 19 10 9 24
2 Анахайм 18 11 7 23
3 Эдмонтон 20 9 11 22
4 Вегас 17 8 9 21
5 Сиэтл 17 8 9 21
6 Сан-Хосе 18 8 10 19
7 Ванкувер 19 8 11 18
8 Калгари 19 5 14 12
Результаты / календарь
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
16.11 02:00 Флорида – Тампа-Бэй 1 : 3
16.11 02:00 Миннесота – Анахайм 2 : 0
16.11 03:00 Монреаль – Бостон 2 : 3
16.11 03:00 Оттава – Лос-Анджелес 0 : 1
16.11 03:00 Чикаго – Торонто 3 : 2
16.11 03:00 Коламбус – Рейнджерс 1 : 2 Б
16.11 03:00 Вашингтон – Нью-Джерси 2 : 3 Б
16.11 03:00 Детройт – Баффало 4 : 5 ОТ
16.11 03:00 Каролина – Эдмонтон 3 : 4 ОТ
16.11 04:00 Сент-Луис – Вегас 1 : 4
16.11 04:00 Даллас – Филадельфия 5 : 1
16.11 06:00 Сиэтл – Сан-Хосе - : -
16.11 06:00 Калгари – Виннипег - : -
16.11 17:00 Питтсбург – Нэшвилл - : -
Все результаты / календарь

