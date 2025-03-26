Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 889-го гола Овечкина. Текущее положение

Овечкин сократил отставание от Гретцки до 5 голов

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (2:3 ОТ).

Таким образом, 39-летний россиянин достиг отметки 889 заброшенных шайб в 1479 матчах в североамериканской лиге. Он идет на втором месте в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

До повторения рекорда Уэйна Гретцки по забитым голам в НХЛ российскому форварду осталось забросить 5 шайб.

Список лучших снайперов в истории НХЛ:

1. Уэйн Гретцки (Канада) — 894 гола (1487 матчей)

2. Александр Овечкин (Россия) — 889 (1481)

3. Горди Хоу (Канада) — 801 (1767)

4. Яромир Ягр (Чехия) — 766 (1733)

5. Бретт Халл (США) — 741 (1269)

6. Марсель Дионн (Канада) — 731 (1348)

7. Фил Эспозито (Канада) — 717 (1282)

8. Майк Гартнер (Канада) — 708 (1432)

9. Марк Мессье (Канада) — 694 (1756)

10. Стив Айзерман (Канада) — 692 (1514)