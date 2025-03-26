Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 889-го гола Овечкина. Текущее положение
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (2:3 ОТ).
Таким образом, 39-летний россиянин достиг отметки 889 заброшенных шайб в 1479 матчах в североамериканской лиге. Он идет на втором месте в списке лучших снайперов в истории НХЛ.
До повторения рекорда Уэйна Гретцки по забитым голам в НХЛ российскому форварду осталось забросить 5 шайб.
Список лучших снайперов в истории НХЛ:
1. Уэйн Гретцки (Канада) — 894 гола (1487 матчей)
2. Александр Овечкин (Россия) — 889 (1481)
3. Горди Хоу (Канада) — 801 (1767)
4. Яромир Ягр (Чехия) — 766 (1733)
5. Бретт Халл (США) — 741 (1269)
6. Марсель Дионн (Канада) — 731 (1348)
7. Фил Эспозито (Канада) — 717 (1282)
8. Майк Гартнер (Канада) — 708 (1432)
9. Марк Мессье (Канада) — 694 (1756)
10. Стив Айзерман (Канада) — 692 (1514)
|8.10
|00:00
|
Флорида – Чикаго
|- : -
|8.10
|03:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|- : -
|8.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Колорадо
|- : -