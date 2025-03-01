Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 884-го гола Овечкина. Текущее положение
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы».
Таким образом, 39-летний россиянин достиг отметки в 884 заброшенных шайбы в 1470 матчах в североамериканской лиге. Он идет на втором месте в списке лучших снайперов в истории НХЛ.
До повторения рекорда Уэйна Гретцки по забитым голам в НХЛ российскому форварду осталось забросить 10 шайб.
Список лучших снайперов в истории НХЛ:
1. Уэйн Гретцки (Канада) — 894 гола (1487 матчей)
2. Александр Овечкин (Россия) — 884 (1470)
3. Горди Хоу (Канада) — 801 (1767)
4. Яромир Ягр (Чехия) — 766 (1733)
5. Бретт Халл (США) — 741 (1269)
6. Марсель Дионн (Канада) — 731 (1348)
7. Фил Эспозито (Канада) — 717 (1282)
8. Майк Гартнер (Канада) — 708 (1432)
9. Марк Мессье (Канада) — 694 (1756)
10. Стив Айзерман (Канада) — 692 (1514)
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Питтсбург
|2
|2
|0
|4
|2
|Рейнджерс
|3
|2
|1
|4
|3
|Каролина
|3
|1
|2
|3
|4
|Айлендерс
|2
|1
|1
|2
|5
|Вашингтон
|2
|1
|1
|2
|6
|Коламбус
|2
|1
|1
|2
|7
|Нью-Джерси
|2
|1
|1
|2
|8
|Филадельфия
|3
|0
|3
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|3
|2
|1
|4
|2
|Монреаль
|2
|1
|1
|3
|3
|Флорида
|2
|1
|1
|3
|4
|Оттава
|1
|1
|0
|2
|5
|Баффало
|2
|1
|1
|2
|6
|Тампа-Бэй
|2
|1
|1
|2
|7
|Торонто
|3
|1
|2
|2
|8
|Детройт
|2
|0
|2
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|2
|2
|0
|4
|2
|Юта
|2
|2
|0
|4
|3
|Миннесота
|2
|2
|0
|4
|4
|Виннипег
|2
|1
|1
|3
|5
|Сент-Луис
|2
|1
|1
|2
|6
|Нэшвилл
|2
|1
|1
|2
|7
|Даллас
|2
|0
|2
|0
|8
|Чикаго
|3
|0
|3
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|3
|2
|1
|5
|2
|Сан-Хосе
|2
|2
|0
|4
|3
|Ванкувер
|3
|2
|1
|4
|4
|Анахайм
|1
|1
|0
|2
|5
|Сиэтл
|2
|1
|1
|2
|6
|Вегас
|2
|1
|1
|2
|7
|Лос-Анджелес
|2
|0
|2
|1
|8
|Калгари
|2
|0
|2
|0
|5.10
|01:00
|Рейнджерс – Юта
|- : -
|5.10
|03:00
|Сиэтл – Калгари
|- : -
|5.10
|03:00
|Анахайм – Флорида
|- : -
|5.10
|04:00
|Ванкувер – Вегас
|- : -