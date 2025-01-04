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Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 872-го гола Овечкина. Текущее положение

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото Getty Images

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (7:4).

Теперь на счету 39-летнего россиянина 872 гола в 1449 матчах в НХЛ. Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги.

До повторения рекорда Уэйна Гретцки российскому форварду осталось забросить 22 шайбы.

Список лучших снайперов в истории НХЛ:

1. Уэйн Гретцки (Канада) — 894 гола (1487 матчей)

2. Александр Овечкин (Россия) — 872 (1449)

3. Горди Хоу (Канада) — 801 (1767)

4. Яромир Ягр (Чехия) — 766 (1733)

5. Бретт Халл (США) — 741 (1269)

6. Марсель Дионн (Канада) — 731 (1348)

7. Фил Эспозито (Канада) — 717 (1282)

8. Майк Гартнер (Канада) — 708 (1432)

9. Марк Мессье (Канада) — 694 (1756)

10. Стив Айзерман (Канада) — 692 (1514)

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Уэйн Гретцки
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Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки? Расклады после 872-го гола Александра
Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 39 26 13 55
2 Нью-Джерси 41 24 17 51
3 Каролина 38 23 15 48
4 Питтсбург 40 17 23 40
5 Коламбус 39 16 23 38
6 Филадельфия 39 17 22 38
7 Рейнджерс 38 17 21 35
8 Айлендерс 39 14 25 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 39 24 15 50
2 Флорида 40 24 16 50
3 Бостон 40 20 20 44
4 Тампа-Бэй 35 20 15 42
5 Оттава 38 19 19 40
6 Монреаль 38 17 21 37
7 Детройт 38 16 22 36
8 Баффало 39 14 25 33
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 40 27 13 56
2 Миннесота 39 24 15 52
3 Колорадо 39 24 15 48
4 Даллас 37 23 14 47
5 Сент-Луис 40 19 21 42
6 Юта 38 17 21 40
7 Нэшвилл 39 12 27 31
8 Чикаго 39 13 26 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 38 26 12 55
2 Лос-Анджелес 37 22 15 49
3 Эдмонтон 38 23 15 49
4 Ванкувер 38 18 20 44
5 Калгари 38 18 20 43
6 Сиэтл 39 17 22 37
7 Анахайм 38 16 22 36
8 Сан-Хосе 41 12 29 30
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9.01
4.01 03:00
Флорида – Питтсбург
 3 : 2 Б
4.01 04:00
Сент-Луис – Оттава
 4 : 0
4.01 04:00
Чикаго – Монреаль
 4 : 2
4.01 05:00
Эдмонтон – Анахайм
 3 : 2
4.01 06:00
Ванкувер – Нэшвилл
 0 : 3
4.01 20:00
Вашингтон – Рейнджерс
7 : 4
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