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Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 868-го гола Овечкина. Текущее положение

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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (6:2).

39-летний россиянин достиг отметки 868 заброшенных шайб в 1444 матчах в североамериканской лиге. Он идет на втором месте в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

Александр Овечкин и&nbsp;Джейкоб Чикран празднуют гол в&nbsp;матче &laquo;Юта&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Вашингтон&raquo; (2:6) в&nbsp;Солт-Лейк-Сити 19&nbsp;ноября. 26 голов до Гретцки! Овечкин забил пять раз за два дня, но получил травму и не вернулся на лед

До повторения рекорда Уэйна Гретцки российскому форварду осталось забросить 26 шайб.

Список лучших снайперов в истории НХЛ

1. Уэйн Гретцки (Канада) — 894 гола (1487 матчей)

2. Александр Овечкин (Россия) — 868 (1444)

3. Горди Хоу (Канада) — 801 (1767)

4. Яромир Ягр (Чехия) — 766 (1733)

5. Бретт Халл (США) — 741 (1269)

6. Марсель Дионн (Канада) — 731 (1348)

7. Фил Эспозито (Канада) — 717 (1282)

8. Майк Гартнер (Канада) — 708 (1432)

9. Марк Мессье (Канада) — 694 (1756)

10. Стив Айзерман (Канада) — 692 (1514)

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
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«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 18 13 5 27
2 Каролина 17 13 4 26
3 Нью-Джерси 21 12 9 26
4 Рейнджерс 16 11 5 23
5 Айлендерс 18 7 11 18
6 Филадельфия 19 8 11 18
7 Питтсбург 20 7 13 17
8 Коламбус 18 7 11 16
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 18 12 6 25
2 Торонто 19 11 8 24
3 Тампа-Бэй 16 9 7 19
4 Бостон 20 8 12 19
5 Оттава 17 8 9 17
6 Баффало 18 8 10 17
7 Детройт 18 7 11 16
8 Монреаль 19 7 12 16
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 18 15 3 30
2 Миннесота 17 11 6 25
3 Даллас 17 11 6 22
4 Колорадо 19 10 9 20
5 Юта 18 7 11 17
6 Сент-Луис 19 8 11 17
7 Нэшвилл 19 6 13 15
8 Чикаго 18 6 12 13
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 18 11 7 24
2 Лос-Анджелес 19 10 9 23
3 Ванкувер 17 9 8 21
4 Калгари 18 9 9 21
5 Эдмонтон 19 9 10 20
6 Сиэтл 19 9 10 19
7 Анахайм 17 7 10 16
8 Сан-Хосе 20 6 14 16
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Монреаль – Эдмонтон
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Даллас – Анахайм
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Юта – Вашингтон
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Сан-Хосе – Детройт
 5 : 4 ОТ
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