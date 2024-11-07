Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 861-го гола Овечкина. Текущее положение
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла».
39-летний россиянин достиг отметки в 861 заброшенную шайбу в 1438 матчах в североамериканской лиге. Он идет на втором месте в списке лучших снайперов в истории НХЛ.
До повторения рекорда Уэйна Гретцки российскому форварду осталось забросить 33 шайбы.
Список лучших снайперов в истории НХЛ
1. Уэйн Гретцки (Канада) — 894 гола (1487 матчей)
2. Александр Овечкин (Россия) — 861 (1438)
3. Горди Хоу (Канада) — 801 (1767)
4. Яромир Ягр (Чехия) — 766 (1733)
5. Бретт Халл (США) — 741 (1269)
6. Марсель Дионн (Канада) — 731 (1348)
7. Фил Эспозито (Канада) — 717 (1282)
8. Майк Гартнер (Канада) — 708 (1432)
9. Марк Мессье (Канада) — 694 (1756)
10. Стив Айзерман (Канада) — 692 (1514)
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|11
|9
|2
|18
|2
|Нью-Джерси
|15
|8
|7
|18
|3
|Рейнджерс
|11
|8
|3
|17
|4
|Вашингтон
|11
|8
|3
|16
|5
|Коламбус
|12
|5
|7
|12
|6
|Айлендерс
|13
|5
|8
|12
|7
|Питтсбург
|14
|5
|9
|12
|8
|Филадельфия
|13
|4
|9
|9
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|13
|9
|4
|19
|2
|Торонто
|14
|7
|7
|16
|3
|Тампа-Бэй
|13
|7
|6
|14
|4
|Бостон
|14
|6
|8
|13
|5
|Оттава
|12
|6
|6
|12
|6
|Детройт
|11
|5
|6
|11
|7
|Баффало
|13
|5
|8
|11
|8
|Монреаль
|13
|4
|9
|10
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|13
|12
|1
|24
|2
|Миннесота
|12
|8
|4
|18
|3
|Даллас
|11
|7
|4
|14
|4
|Сент-Луис
|13
|7
|6
|14
|5
|Юта
|13
|5
|8
|13
|6
|Колорадо
|13
|6
|7
|12
|7
|Чикаго
|13
|5
|8
|11
|8
|Нэшвилл
|12
|4
|8
|9
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Лос-Анджелес
|14
|8
|6
|19
|2
|Вегас
|12
|8
|4
|17
|3
|Ванкувер
|11
|6
|5
|15
|4
|Калгари
|13
|7
|6
|15
|5
|Эдмонтон
|13
|6
|7
|13
|6
|Сиэтл
|14
|5
|9
|11
|7
|Анахайм
|12
|4
|8
|10
|8
|Сан-Хосе
|14
|4
|10
|10
|7.11
|03:00
|
Вашингтон – Нэшвилл
|- : -
|7.11
|04:00
|
Чикаго – Детройт
|- : -
|7.11
|04:30
|
Эдмонтон – Вегас
|- : -