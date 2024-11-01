Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 858-го гола Овечкина. Текущее положение
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил одну шайбу в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля».
39-летний россиянин достиг отметки в 858 заброшенных шайб в 1435 матчах в североамериканской лиге. Он идет на втором месте в списке лучших снайперов в истории НХЛ.
До повторения рекорда Уэйна Гретцки российскому форварду осталось забросить 36 шайб.
Список лучших снайперов в истории НХЛ
1. Уэйн Гретцки (Канада) — 894 гола (1487 матчей)
2. Александр Овечкин (Россия) — 858 (1435)
3. Горди Хоу (Канада) — 801 (1767)
4. Яромир Ягр (Чехия) — 766 (1733)
5. Бретт Халл (США) — 741 (1269)
6. Марсель Дионн (Канада) — 731 (1348)
7. Фил Эспозито (Канада) — 717 (1282)
8. Майк Гартнер (Канада) — 708 (1432)
9. Марк Мессье (Канада) — 694 (1756)
10. Стив Айзерман (Канада) — 692 (1514)
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|13
|7
|6
|16
|2
|Рейнджерс
|9
|6
|3
|13
|3
|Вашингтон
|8
|6
|2
|12
|4
|Каролина
|8
|6
|2
|12
|5
|Коламбус
|9
|5
|4
|11
|6
|Айлендерс
|10
|3
|7
|8
|7
|Филадельфия
|10
|3
|7
|7
|8
|Питтсбург
|11
|3
|8
|7
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|11
|7
|4
|15
|2
|Тампа-Бэй
|10
|7
|3
|14
|3
|Торонто
|10
|5
|5
|11
|4
|Оттава
|9
|5
|4
|10
|5
|Баффало
|10
|4
|6
|9
|6
|Детройт
|10
|4
|6
|9
|7
|Монреаль
|10
|4
|6
|9
|8
|Бостон
|10
|4
|6
|9
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|10
|9
|1
|18
|2
|Даллас
|9
|7
|2
|14
|3
|Миннесота
|9
|6
|3
|14
|4
|Юта
|11
|5
|6
|12
|5
|Сент-Луис
|10
|5
|5
|10
|6
|Колорадо
|11
|5
|6
|10
|7
|Нэшвилл
|9
|3
|6
|7
|8
|Чикаго
|10
|3
|7
|7
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|11
|7
|4
|15
|2
|Лос-Анджелес
|11
|6
|5
|14
|3
|Ванкувер
|9
|4
|5
|11
|4
|Сиэтл
|10
|5
|5
|11
|5
|Калгари
|10
|5
|5
|11
|6
|Анахайм
|9
|4
|5
|9
|7
|Эдмонтон
|10
|4
|6
|9
|8
|Сан-Хосе
|11
|2
|9
|6
|1.11
|02:00
|
Вашингтон – Монреаль
|6 : 3
|1.11
|02:00
|
Торонто – Сиэтл
|- : -
|1.11
|02:00
|
Филадельфия – Сент-Луис
|- : -
|1.11
|02:00
|
Питтсбург – Анахайм
|- : -
|1.11
|02:00
|
Каролина – Бостон
|- : -
|1.11
|03:00
|
Нэшвилл – Эдмонтон
|- : -
|1.11
|05:30
|
Сан-Хосе – Чикаго
|- : -
|1.11
|21:00
|
Даллас – Флорида
|- : -