Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 857-го гола Овечкина. Текущее положение
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин сделал дубль в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс».
39-летний россиянин достиг отметки в 857 заброшенных шайб в 1434 матчах в североамериканской лиге. Он идет на втором месте в списке лучших снайперов в истории НХЛ.
До повторения рекорда Уэйна Гретцки российскому форварду осталось забросить 37 шайб.
Список лучших снайперов в истории НХЛ
1. Уэйн Гретцки (Канада) — 894 гола (1487 матчей)
2. Александр Овечкин (Россия) — 857 (1434)
3. Горди Хоу (Канада) — 801 (1767)
4. Яромир Ягр (Чехия) — 766 (1733)
5. Бретт Халл (США) — 741 (1269)
6. Марсель Дионн (Канада) — 731 (1348)
7. Фил Эспозито (Канада) — 717 (1282)
8. Майк Гартнер (Канада) — 708 (1432)
9. Марк Мессье (Канада) — 694 (1756)
10. Стив Айзерман (Канада) — 692 (1514)
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|12
|6
|6
|14
|2
|Рейнджерс
|8
|6
|2
|13
|3
|Каролина
|8
|6
|2
|12
|4
|Вашингтон
|7
|5
|2
|10
|5
|Коламбус
|8
|4
|4
|9
|6
|Айлендерс
|8
|3
|5
|8
|7
|Питтсбург
|10
|3
|7
|7
|8
|Филадельфия
|9
|2
|7
|5
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|11
|7
|4
|15
|2
|Тампа-Бэй
|9
|6
|3
|12
|3
|Торонто
|10
|5
|5
|11
|4
|Детройт
|9
|4
|5
|9
|5
|Монреаль
|9
|4
|5
|9
|6
|Бостон
|9
|4
|5
|9
|7
|Баффало
|10
|4
|6
|9
|8
|Оттава
|8
|4
|4
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|9
|8
|1
|16
|2
|Даллас
|9
|7
|2
|14
|3
|Миннесота
|8
|5
|3
|12
|4
|Сент-Луис
|9
|5
|4
|10
|5
|Колорадо
|10
|5
|5
|10
|6
|Юта
|10
|4
|6
|10
|7
|Нэшвилл
|9
|3
|6
|7
|8
|Чикаго
|10
|3
|7
|7
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|10
|7
|3
|15
|2
|Лос-Анджелес
|9
|5
|4
|12
|3
|Ванкувер
|8
|4
|4
|11
|4
|Калгари
|9
|5
|4
|11
|5
|Сиэтл
|9
|4
|5
|9
|6
|Эдмонтон
|10
|4
|6
|9
|7
|Анахайм
|8
|3
|5
|7
|8
|Сан-Хосе
|10
|1
|9
|4
|30.10
|02:00
|
Оттава – Сент-Луис
|- : -
|30.10
|02:00
|
Айлендерс – Анахайм
|- : -
|30.10
|02:00
|
Питтсбург – Миннесота
|- : -
|30.10
|02:00
|
Бостон – Филадельфия
|- : -
|30.10
|02:00
|
Монреаль – Сиэтл
|- : -
|30.10
|02:30
|
Вашингтон – Рейнджерс
|- : -
|30.10
|05:00
|
Сан-Хосе – Лос-Анджелес
|- : -