Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 835-го гола Овечкина. Текущее положение

Овечкин сократил отставание от Гретцки до 59 шайб

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера».

38-летний россиянин достиг отметки в 835 заброшенных шайб в 1395 матчах в североамериканской лиге. Он идет на втором месте в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

Отставание форварда от Уэйна Гретцки, которому принадлежит рекорд по голам в лиге, сократилось до 59 шайб.