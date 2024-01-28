Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 831-го гола Овечкина. Текущее положение
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа».
38-летний россиянин достиг отметки в 831 заброшенную шайбу в 1391 матче в североамериканской лиге.
Форвард занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Его отставание от лидирующего Уэйна Гретцки сократилось до 63 шайб.
Список лучших снайперов в истории НХЛ
1. Уэйн Гретцки (Канада) — 894 гола (1487 матчей)
2. Александр Овечкин (Россия) — 831 (1391)
3. Горди Хоу (Канада) — 801 (1767)
4. Яромир Ягр (Чехия) — 766 (1733)
5. Бретт Халл (США) — 741 (1269)
6. Марсель Дионн (Канада) — 731 (1348)
7. Фил Эспозито (Канада) — 717 (1282)
8. Майк Гартнер (Канада) — 708 (1432)
9. Марк Мессье (Канада) — 694 (1756)
10. Стив Айзерман (Канада) — 692 (1514)
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|48
|29
|19
|61
|2
|Каролина
|47
|27
|20
|59
|3
|Филадельфия
|50
|25
|25
|56
|4
|Нью-Джерси
|46
|24
|22
|51
|5
|Вашингтон
|47
|22
|25
|51
|6
|Айлендерс
|48
|20
|28
|51
|7
|Питтсбург
|45
|21
|24
|49
|8
|Коламбус
|47
|15
|32
|39
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|49
|31
|18
|71
|2
|Флорида
|48
|30
|18
|64
|3
|Тампа-Бэй
|49
|26
|23
|57
|4
|Торонто
|46
|24
|22
|56
|5
|Детройт
|48
|25
|23
|55
|6
|Монреаль
|48
|20
|28
|47
|7
|Баффало
|48
|21
|27
|46
|8
|Оттава
|44
|18
|26
|38
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|49
|32
|17
|67
|2
|Даллас
|49
|30
|19
|66
|3
|Виннипег
|46
|30
|16
|65
|4
|Нэшвилл
|48
|26
|22
|53
|5
|Сент-Луис
|47
|25
|22
|52
|6
|Аризона
|47
|23
|24
|49
|7
|Миннесота
|48
|21
|27
|47
|8
|Чикаго
|49
|14
|35
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|48
|32
|16
|69
|2
|Вегас
|49
|29
|20
|64
|3
|Эдмонтон
|44
|28
|16
|57
|4
|Лос-Анджелес
|46
|22
|24
|53
|5
|Сиэтл
|48
|20
|28
|50
|6
|Калгари
|48
|21
|27
|47
|7
|Анахайм
|48
|16
|32
|34
|8
|Сан-Хосе
|48
|13
|35
|30
|28.01
|00:00
|
Эдмонтон – Нэшвилл
|- : -
|28.01
|00:00
|
Сан-Хосе – Баффало
|- : -
|28.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Нью-Джерси
|- : -
|28.01
|03:00
|
Питтсбург – Монреаль
|- : -
|28.01
|03:00
|
Виннипег – Торонто
|- : -
|28.01
|03:00
|
Каролина – Аризона
|- : -
|28.01
|03:00
|
Оттава – Рейнджерс
|- : -
|28.01
|03:30
|
Айлендерс – Флорида
|- : -
|28.01
|04:00
|
Детройт – Вегас
|- : -
|28.01
|05:00
|
Миннесота – Анахайм
|- : -
|28.01
|06:00
|
Калгари – Чикаго
|- : -
|28.01
|06:00
|
Ванкувер – Коламбус
|- : -
|28.01
|22:00
|
Сент-Луис – Лос-Анджелес
|- : -
|И
|О
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|49
|84
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|48
|83
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|49
|72
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|45
|39
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|48
|36
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|49
|33
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|9
|1.86