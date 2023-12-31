Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:44

Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 829-го гола Овечкина. Текущее положение

Таблица лучших снайперов в истории НХЛ
Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (2:3 Б).

38-летний россиянин достиг отметки в 829 заброшенных шайб в 1380 матчах в североамериканской лиге. Он идет на втором месте в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

Список лучших снайперов в истории НХЛ

1. Уэйн Гретцки (Канада) — 894 гола (1487 матчей)

2. Александр Овечкин (Россия) — 829 (1380)

3. Горди Хоу (Канада) — 801 (1767)

4. Яромир Ягр (Чехия) — 766 (1733)

5. Бретт Халл (США) — 741 (1269)

6. Марсель Дионн (Канада) — 731 (1348)

7. Фил Эспозито (Канада) — 717 (1282)

8. Майк Гартнер (Канада) — 708 (1432)

9. Марк Мессье (Канада) — 694 (1756)

10. Стив Айзерман (Канада) — 692 (1514)

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
0
Читайте также
Российская шахматистка Гунина стала чемпионкой мира по блицу
Топ-10 главных скандалов 2023 года в футболе
Путину доложили об обстреле Белгорода со стороны ВСУ
Welt рассказал о судьбе Украины после российских ударов
Гладков сообщил об обстреле ВСУ центра Белгорода
В Подмосковье полицейские задержали подозреваемого в убийстве отца журналиста Легойды
Популярное видео
«Сент-Луис» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Флорида» обыграла «Монреаль», одержав четвертую победу подряд

Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки? Расклады после 829-го гола Александра
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 34 24 10 49
2 Айлендерс 35 17 18 43
3 Филадельфия 35 19 16 43
4 Каролина 36 19 17 42
5 Нью-Джерси 34 19 15 40
6 Вашингтон 33 17 16 39
7 Питтсбург 33 16 17 36
8 Коламбус 37 12 25 31
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 33 20 13 46
2 Флорида 35 21 14 44
3 Торонто 33 17 16 41
4 Тампа-Бэй 36 17 19 39
5 Детройт 36 17 19 38
6 Монреаль 34 15 19 35
7 Баффало 36 14 22 32
8 Оттава 31 13 18 26
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 36 22 14 47
2 Виннипег 34 21 13 46
3 Даллас 34 21 13 46
4 Аризона 35 19 16 40
5 Нэшвилл 36 19 17 39
6 Сент-Луис 35 18 17 37
7 Миннесота 34 16 18 36
8 Чикаго 35 11 24 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 36 23 13 49
2 Вегас 37 22 15 49
3 Лос-Анджелес 32 20 12 44
4 Сиэтл 37 14 23 37
5 Эдмонтон 32 16 16 33
6 Калгари 35 14 21 33
7 Анахайм 35 13 22 26
8 Сан-Хосе 36 9 27 21
Результаты / календарь
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
3.01
4.01
5.01
6.01
31.12 01:00
Баффало – Коламбус
 - : -
31.12 03:00
Торонто – Каролина
 - : -
31.12 03:00
Флорида – Монреаль
 - : -
31.12 03:00
Тампа-Бэй – Рейнджерс
- : -
31.12 03:00
Вашингтон – Нэшвилл
 - : -
31.12 03:00
Бостон – Нью-Джерси
 - : -
31.12 03:00
Питтсбург – Сент-Луис
 - : -
31.12 06:00
Лос-Анджелес – Эдмонтон
 - : -
31.12 22:00
Миннесота – Виннипег
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 35 58
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 36 56
Вильям Нюландер

Вильям Нюландер

Торонто

 33 48
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 32 29
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 36 24
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 35 24
И КН
Давид Риттих

Давид Риттих

Лос-Анджелес

 2 1
Крис Дриджер

Крис Дриджер

Сиэтл Кракен

 1 1
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости