Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 818-го гола Овечкина. Текущее положение
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты».
37-летний россиянин достиг отметки в 818 заброшенных шайб в североамериканской лиге. По этому показателю он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.
Список лучших снайперов в истории НХЛ
1. Уэйн Гретцки (Канада) — 894 гола (1487 матчей)
2. Александр Овечкин (Россия) — 818 (1338)
3. Горди Хоу (Канада) — 801 (1767)
4. Яромир Ягр (Чехия) — 766 (1733)
5. Бретт Халл (США) — 741 (1269)
6. Марсель Дионн (Канада) — 731 (1348)
7. Фил Эспозито (Канада) — 717 (1282)
8. Майк Гартнер (Канада) — 708 (1432)
9. Марк Мессье (Канада) — 694 (1756)
10. Стив Айзерман (Канада) — 692 (1514)
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|68
|45
|23
|98
|2
|Нью-Джерси
|69
|44
|25
|95
|3
|Рейнджерс
|69
|40
|29
|90
|4
|Айлендерс
|71
|36
|35
|80
|5
|Питтсбург
|69
|34
|35
|78
|6
|Вашингтон
|70
|33
|37
|73
|7
|Филадельфия
|69
|25
|44
|62
|8
|Коламбус
|68
|21
|47
|49
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|69
|53
|16
|111
|2
|Торонто
|69
|42
|27
|93
|3
|Тампа-Бэй
|70
|42
|28
|90
|4
|Флорида
|69
|35
|34
|77
|5
|Баффало
|69
|33
|36
|72
|6
|Оттава
|69
|33
|36
|71
|7
|Детройт
|68
|30
|38
|69
|8
|Монреаль
|70
|27
|43
|60
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|70
|38
|32
|89
|2
|Колорадо
|68
|40
|28
|86
|3
|Миннесота
|69
|39
|30
|86
|4
|Виннипег
|70
|39
|31
|81
|5
|Нэшвилл
|67
|34
|33
|76
|6
|Сент-Луис
|68
|30
|38
|65
|7
|Аризона
|70
|27
|43
|65
|8
|Чикаго
|69
|24
|45
|54
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|69
|42
|27
|90
|2
|Лос-Анджелес
|70
|40
|30
|90
|3
|Эдмонтон
|70
|39
|31
|86
|4
|Сиэтл
|69
|38
|31
|83
|5
|Калгари
|70
|31
|39
|77
|6
|Ванкувер
|68
|30
|38
|65
|7
|Анахайм
|69
|23
|46
|56
|8
|Сан-Хосе
|70
|19
|51
|52
|19.03
|00:00
|
Флорида – Нью-Джерси
|4 : 2
|19.03
|00:00
|
Филадельфия – Каролина
|4 : 5 ОТ
|19.03
|02:00
|
Тампа-Бэй – Монреаль
|5 : 3
|19.03
|02:00
|
Оттава – Торонто
|4 : 5 Б
|19.03
|03:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|6 : 0
|19.03
|05:00
|
Лос-Анджелес – Ванкувер
|2 : 3 Б
|19.03
|05:00
|
Калгари – Даллас
|5 : 6 ОТ
|19.03
|05:30
|
Сан-Хосе – Айлендерс
|1 : 4
|19.03
|05:30
|
Аризона – Чикаго
|4 : 2
|19.03
|20:00
|
Баффало – Бостон
|0 : 7
|19.03
|21:00
|
Миннесота – Вашингтон
|- : -
|19.03
|23:00
|
Вегас – Коламбус
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|70
|134
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|68
|104
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|70
|99
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|70
|58
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|69
|48
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|68
|46
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|42
|1.97
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|32
|2.04
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|30
|2.20