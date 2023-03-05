Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 815-го гола Овечкина. Текущее положение
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе».
37-летний россиянин достиг отметки в 815 заброшенных шайб в североамериканской лиге. По этому показателю он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.
Список лучших снайперов в истории НХЛ
1. Уэйн Гретцки (Канада) — 894 гола (1487 матчей)
2. Александр Овечкин (Россия) — 815 (1326)
3. Горди Хоу (Канада) — 801 (1767)
4. Яромир Ягр (Чехия) — 766 (1733)
5. Бретт Халл (США) — 741 (1269)
6. Марсель Дионн (Канада) — 731 (1348)
7. Фил Эспозито (Канада) — 717 (1282)
8. Майк Гартнер (Канада) — 708 (1432)
9. Марк Мессье (Канада) — 694 (1756)
10. Стив Айзерман (Канада) — 692 (1514)
|5.03
|02:00
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Сан-Хосе – Вашингтон
|- : -
|5.03
|02:00
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Флорида – Питтсбург
|- : -
|5.03
|03:00
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Оттава – Коламбус
|- : -
|5.03
|03:00
|
Ванкувер – Торонто
|- : -
|5.03
|03:00
|
Виннипег – Эдмонтон
|- : -
|5.03
|04:00
|
Чикаго – Нэшвилл
|- : -
|5.03
|06:00
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Калгари – Миннесота
|- : -
|5.03
|06:30
|
Лос-Анджелес – Сент-Луис
|- : -
|5.03
|23:00
|
Каролина – Тампа-Бэй
|- : -
|И
|О
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|63
|121
|
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Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|61
|93
|
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Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|62
|88
|И
|Г
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|63
|52
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|62
|44
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|61
|42
|И
|КН
|
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Линус Ульмарк
Бостон
|39
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|28
|2.02
|
|
Антти Раанта
Каролина
|22
|2.26