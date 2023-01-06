Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 809-го гола Овечкина. Текущее положение
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса».
37-летний россиянин достиг отметки в 809 заброшенных шайб в североамериканской лиге. По этому показателю он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги.
Список лучших снайперов в истории лиги:
1. Уэйн Гретцки (Канада) — 894 гола (1487 матчей).
2. Александр Овечкин (Россия) — 809 (1315).
3. Горди Хоу (Канада) — 801 (1767).
4. Яромир Ягр (Чехия) — 766 (1733).
5. Бретт Халл (США) — 741 (1269).
6. Марсель Дионн (Канада) — 731 (1348).
7. Фил Эспозито (Канада) — 717 (1282).
8. Майк Гартнер (Канада) — 708 (1432).
9. Марк Мессье (Канада) — 694 (1756).
10. Стив Айзерман (Канада) — 692 (1514).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|38
|25
|13
|56
|2
|Нью-Джерси
|38
|24
|14
|51
|3
|Рейнджерс
|39
|21
|18
|48
|4
|Вашингтон
|40
|21
|19
|48
|5
|Айлендерс
|39
|22
|17
|46
|6
|Питтсбург
|37
|19
|18
|44
|7
|Филадельфия
|38
|14
|24
|35
|8
|Коламбус
|36
|11
|25
|24
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|37
|29
|8
|62
|2
|Торонто
|38
|23
|15
|53
|3
|Тампа-Бэй
|37
|24
|13
|49
|4
|Баффало
|36
|19
|17
|40
|5
|Детройт
|36
|16
|20
|39
|6
|Оттава
|38
|18
|20
|39
|7
|Флорида
|39
|17
|22
|38
|8
|Монреаль
|38
|15
|23
|33
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|40
|23
|17
|52
|2
|Виннипег
|38
|24
|14
|49
|3
|Миннесота
|37
|22
|15
|46
|4
|Колорадо
|36
|19
|17
|41
|5
|Сент-Луис
|38
|18
|20
|39
|6
|Нэшвилл
|36
|16
|20
|38
|7
|Аризона
|36
|13
|23
|31
|8
|Чикаго
|37
|8
|29
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|40
|26
|14
|54
|2
|Лос-Анджелес
|41
|22
|19
|50
|3
|Сиэтл
|36
|20
|16
|44
|4
|Калгари
|39
|18
|21
|43
|5
|Эдмонтон
|39
|20
|19
|42
|6
|Ванкувер
|37
|16
|21
|35
|7
|Сан-Хосе
|39
|12
|27
|31
|8
|Анахайм
|39
|11
|28
|26
|6.01
|03:00
|
Каролина – Нэшвилл
|- : -
|6.01
|03:00
|
Коламбус – Вашингтон
|- : -
|6.01
|03:00
|
Монреаль – Рейнджерс
|- : -
|6.01
|03:00
|
Нью-Джерси – Сент-Луис
|- : -
|6.01
|03:00
|
Торонто – Сиэтл
|- : -
|6.01
|03:00
|
Филадельфия – Аризона
|- : -
|6.01
|05:00
|
Эдмонтон – Айлендерс
|- : -
|6.01
|06:00
|
Ванкувер – Колорадо
|- : -
|6.01
|06:00
|
Вегас – Питтсбург
|- : -
|6.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Бостон
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|39
|73
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|37
|58
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|36
|55
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|39
|33
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|36
|30
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|40
|28
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|25
|1.86
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|16
|2.08
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|15
|2.25