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Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 791-го гола Овечкина. Текущее положение

Таблица лучших снайперов в истории НХЛ
Евгений Козинов
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (3:0).

37-летний россиянин достиг отметки в 791 заброшенную шайбу в НХЛ. По этому показателю он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги.

Список лучших снайперов в истории лиги:

1. Уэйн Гретцки (Канада) — 894 гола (1487 матчей)

2. Горди Хоу (Канада) — 801 (1767)

3. Александр Овечкин (Россия) — 791 (1296)

4. Яромир Ягр (Чехия) — 766 (1733)

5. Бретт Халл (США) — 741 (1269)

6. Марсель Дионн (Канада) — 731 (1348)

7. Фил Эспозито (Канада) — 717 (1282)

8. Майк Гартнер (Канада) — 708 (1432)

9. Марк Мессье (Канада) — 694 (1756)

10. Стив Айзерман (Канада) — 692 (1514)

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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5 Питтсбург 20 10 10 23
6 Вашингтон 22 9 13 21
7 Филадельфия 20 7 13 19
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Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 21 18 3 36
2 Торонто 22 12 10 29
3 Детройт 19 10 9 24
4 Тампа-Бэй 19 11 8 23
5 Флорида 20 10 10 22
6 Монреаль 20 10 10 21
7 Баффало 20 9 11 18
8 Оттава 19 6 13 13
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 20 12 8 27
2 Виннипег 18 11 7 23
3 Колорадо 18 11 7 23
4 Сент-Луис 19 10 9 20
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7 Аризона 18 7 11 16
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Тихоокеанский дивизион И В П О
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6 Ванкувер 20 7 13 17
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