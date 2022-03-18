Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 768-го гола Овечкина. Текущее положение
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса».
Для 36-летнего россиянина эта шайба стала 768-й за карьеру в североамериканской лиге.
Список лучших снайперов в истории лиги выглядит так.
1. Уэйн Гретцки (Канада) — 894 гола (1487 матчей)
2. Горди Хоу (Канада) — 801 (1767)
3. Александр Овечкин (Россия) — 768 (1257)
4. Яромир Ягр (Чехия) — 766 (1733)
5. Бретт Халл (США) — 741 (1269)
6. Марсель Дионн (Канада) — 731 (1348)
7. Фил Эспозито (Канада) — 717 (1282)
8. Майк Гартнер (Канада) — 708 (1432)
9. Марк Мессье (Канада) — 694 (1756)
10. Стив Айзерман (Канада) — 692 (1514)
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|59
|41
|18
|87
|2
|Рейнджерс
|60
|38
|22
|81
|3
|Питтсбург
|61
|36
|25
|81
|4
|Вашингтон
|61
|33
|28
|76
|5
|Коламбус
|61
|31
|30
|65
|6
|Айлендерс
|57
|24
|33
|57
|7
|Нью-Джерси
|61
|22
|39
|49
|8
|Филадельфия
|59
|18
|41
|47
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|60
|41
|19
|88
|2
|Тампа-Бэй
|60
|39
|21
|84
|3
|Торонто
|60
|38
|22
|81
|4
|Бостон
|61
|37
|24
|79
|5
|Детройт
|60
|24
|36
|55
|6
|Баффало
|60
|20
|40
|48
|7
|Оттава
|60
|21
|39
|47
|8
|Монреаль
|60
|16
|44
|40
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|61
|43
|18
|91
|2
|Сент-Луис
|59
|34
|25
|76
|3
|Миннесота
|59
|35
|24
|74
|4
|Нэшвилл
|60
|35
|25
|74
|5
|Даллас
|58
|32
|26
|67
|6
|Виннипег
|61
|28
|33
|66
|7
|Чикаго
|61
|22
|39
|53
|8
|Аризона
|60
|20
|40
|44
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|60
|37
|23
|81
|2
|Лос-Анджелес
|62
|33
|29
|74
|3
|Эдмонтон
|60
|33
|27
|70
|4
|Вегас
|62
|32
|30
|68
|5
|Ванкувер
|61
|30
|31
|67
|6
|Анахайм
|63
|27
|36
|65
|7
|Сан-Хосе
|59
|26
|33
|60
|8
|Сиэтл
|62
|18
|44
|42
|18.03
|02:00
|
Рейнджерс – Айлендерс
|- : -
|18.03
|02:00
|
Коламбус – Вашингтон
|- : -
|18.03
|02:00
|
Монреаль – Даллас
|- : -
|18.03
|02:00
|
Торонто – Каролина
|- : -
|18.03
|02:00
|
Филадельфия – Нэшвилл
|- : -
|18.03
|03:00
|
Сент-Луис – Питтсбург
|- : -
|18.03
|04:00
|
Эдмонтон – Баффало
|- : -
|18.03
|05:00
|
Ванкувер – Детройт
|- : -
|18.03
|05:00
|
Лос-Анджелес – Сан-Хосе
|- : -
|18.03
|05:30
|
Вегас – Флорида
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|59
|85
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|60
|84
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|60
|83
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|56
|45
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|60
|39
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|60
|39
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|47
|2.06
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|39
|2.07
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|40
|2.08