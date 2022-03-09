Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 765-го гола Овечкина. Текущее положение

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари».

Для 36-летнего россиянина эта шайбы стала 765-й за всю карьеру в лиге. По этому показателю он находится на 5-м месте. На 4-й строчке идет Яромир Ягр, у которого 766 голов.

With his goal in Calgary tonight, @ovi8 has 765 tallies in his career.



He is now just ONE GOAL BEHIND tying Jaromir Jagr for third all-time! #ALLCAPS pic.twitter.com/Qx7OwR8pQ5 — NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) March 9, 2022

Список лучших снайперов в истории лиги выглядит так.

1. Уэйн Гретцки (Канада) — 894 гола (1487 матчей)

2. Горди Хоу (Канада) — 801 (1767)

3. Яромир Ягр (Чехия) — 766 (1733)

4. Александр Овечкин (Россия) — 765 (1253)

5. Бретт Халл (США) — 741 (1269)

6. Марсель Дионн (Канада) — 731 (1348)

7. Фил Эспозито (Канада) — 717 (1282)

8. Майк Гартнер (Канада) — 708 (1432)

9. Марк Мессье (Канада) — 694 (1756)

10. Стив Айзерман (Канада) — 692 (1514)