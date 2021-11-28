Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 749-го гола Овечкина. Текущее положение
22:30
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины».
Для 36-летнего россиянина эти шайба стала 749-й в лиге. Таким образом, текущий список лучших снайперов в истории лиги выглядит так:
1. Уэйн Гретцки (Канада) — 894 гола (1487 матчей)
2. Горди Хоу (Канада) — 801 (1767)
3. Яромир Ягр (Чехия) — 766 (1733)
4. Александр Овечкин (Россия) — 749 (1219)
5. Бретт Халл (США) — 741 (1269)
6. Марсель Дионн (Канада) — 731 (1348)
7. Фил Эспозито (Канада) — 717 (1282)
8. Майк Гартнер (Канада) — 708 (1432)
9. Марк Мессье (Канада) — 694 (1756)
10. Стив Айзерман (Канада) — 692 (1514)
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Материалы сюжета: Александр Овечкин: рекорд НХЛ по числу голов Уэйна Гретцки и гонка за лучшими снайперами лиги в истории, новости и статистика
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