Овечкин сократил отставание от Ягра до четырех шайб в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Овечкин забил гол и сократил отставание от Ягра до четырех шайб

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, забросивший единственную шайбу команды в матче регулярного чемпионата против «Рейнджерс» (1:4), сократил отставание от Яромира Ягра в списке лучших снайперов в истории НХЛ до четырех шайб.

На счету 36-летнего россиянина теперь 762 заброшенные шайбы, у чешского нападающего — 766 голов. Второе место с 801 шайбой занимает Горди Хоу. На первом месте Уэйн Гретцки (894 гола).

Овечкин при этом занимает 24-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги. Россиянин сократил отставание от идущего на 23-й строчке Бретта Халла до 8 очков.

Лидирует в списке также Гретцки, который за свою карьеру в 1487 матчах набрал 2857 (894+1963) очков.

Список лучших снайперов в истории лиги:

1. Уэйн Гретцки (Канада) — 894 гола (1487 матчей)

2. Горди Хоу (Канада) — 801 (1767)

3. Яромир Ягр (Чехия) — 766 (1733)

4. Александр Овечкин (Россия) — 762 (1248)

5. Бретт Халл (США) — 741 (1269)

6. Марсель Дионн (Канада) — 731 (1348)

7. Фил Эспозито (Канада) — 717 (1282)

8. Майк Гартнер (Канада) — 708 (1432)

9. Марк Мессье (Канада) — 694 (1756)

10. Стив Айзерман (Канада) — 692 (1514)