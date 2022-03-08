Отставание Овечкина в списке лучших снайперов НХЛ увеличилось до шести шайб

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, забросивший одну из шайб, в матче регулярного чемпионата против «Коламбуса» (5:4) упрочил лидерство в гонке снайперов НХЛ этого сезона.

На счету 24-летнего американца стало 40 шайб.

Вторым идет Леон Драйзайтль из Эдмонтона (38 шайб). Столько же у форварда «Рейнджерс» Криса Крайдера.

На четвертом месте идет российский нападающий Вашингтона Александр Овечкин, у которого 34 шайба.

Список лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22:

1. Остон Мэттьюс («Торонто») — 40 шайб в 53 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 38 шайб в 57 матчах

3. Крис Крайдер («Рейнджерс») — 36 шайб в 56 матчах

4. Александр Овечкин («Вашингтон») — 34 шайбы в 55 матчах

5. Кайл Коннор («Виннипег») — 33 шайбы в 55 матчах