Таблица лучших снайперов НХЛ: Овечкин вышел на чистое четвертое место

Российский нападающий «Вашингтон» Александр Овечкин, забросивший шайбу в матче регулярного чемпионата против «Каролины» (4:3 Б), вышел на чистое четвертое место в снайперской гонке сезона НХЛ.

На счету 36-летнего капитана стало 39 голов. Овечкин опередил форварда «Виннипега» Кайла Коннора (38 шайб).

Лидирует в снайперской гонке по-прежнему форвард «Торонто» Остон Мэттьюс, у которого 45 голов.

Список лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22:

1. Остон Мэттьюс («Торонто») — 45 шайб в 56 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 40 шайб в 61 матче

3. Крис Крайдер («Рейнджерс») — 40 шайб в 61 матче

4. Александр Овечкин («Вашингтон») — 39 шайб в 61 матчах

5. Кайл Коннор («Виннипег») — 38 шайб в 62 матче...

...9. Кирилл Капризов («Миннесота») — 32 шайбы в 58 матчах