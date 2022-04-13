Таблица лучших снайперов НХЛ: Овечкин снова сократил отставание от Мэттьюса

Овечкин снова сократил отставание от Мэттьюса в гонке лучших снайперов НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (9:2).

36-летний россиянин забросил 46-ю шайбу в сезоне и продолжает занимать четвертое место в списке лучших снайперов сезона.

Лидирует по-прежнему форвард «Торонто» Остона Мэттьюса, который в игре с «Баффало» (2:5) отличиться не смог.

Однако по голу забили другие два лидера гонки снайперов сезона. Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» забросил одну шайбу в игре с «Миннесотой» (1:5), а Крис Крайдер из «Рейнджерс» отличился в матче с «Каролиной» (2:4).

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов в матче с «Эдмонтоном» (6:3) не смог забросить ни одной шайбы и занимает шестое место в списке снайперов.

Список лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22:

1. Остон Мэттьюс («Торонто») — 58 шайб в 68 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 51 шайба в 73 матчах

3. Крис Крайдер («Рейнджерс») — 50 шайб в 74 матчах

4. Александр Овечкин («Вашингтон») — 46 шайб в 71 матче

5. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 42 шайбы в 73 матчах

6. Кирилл Капризов («Миннесота») — 42 шайбы в 71 матче

7. Кайл Коннор («Виннипег») — 42 шайбы в 71 матче

8. Алекс Дебринкэт («Чикаго») — 39 шайб в 73 матчах