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Таблица лучших снайперов НХЛ: Овечкин с 22 шайбами на втором месте, отставание от Драйзайтля — 1 гол

07:18
Александр Овечкин. Фото Getty Images
Александр Овечкин. Фото Getty Images
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Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль лидирует в списке лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22.

На счету немца 46 (23+23) очков. На второй позиции форвард «Вашингтона» Александр Овечкин. У него 22 гола и 47 очков. На третьем месте Остон Мэттьюз из «Торонто» (20 голов и 13 результативных передач — 33 очка).

Список лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 23 шайбы (46 очков);

2. Александр Овечкин («Вашингтон») — 22 шайба (47 очков);

3. Остон Мэттьюз («Торонто») — 20 шайб (33 очка)

4. Кайл Коннор («Виннипег») — 18 шайб (32 очка)

5. Трой Терри («Анахайм») — 18 шайб (30 очков)

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Евгений Петров все материалы автора
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