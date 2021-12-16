Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль лидирует в списке лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22.

На счету немца 45 (23+22) очков. На второй позиции форвард «Вашингтона» Александр Овечкин. У него 21 гол и 46 очков. На третьем месте Остон Мэттьюз из «Торонто» (20 голов и 13 результативных передач — 33 очка).

Список лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 23 шайбы (45 очков);

2. Александр Овечкин («Вашингтон») — 21 шайба (46 очков);

3. Остон Мэттьюз («Торонто») — 20 шайб (33 очка)

4. Кайл Коннор («Виннипег») — 18 шайб (32 очка)

5. Трой Терри («Анахайм») — 18 шайб (29 очков)