Таблица лучших снайперов НХЛ: Овечкин с 21 шайбой на втором месте, отставание от Драйзайтля — 2 гола
07:40
Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль лидирует в списке лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22.
На счету немца 45 (23+22) очков. На второй позиции форвард «Вашингтона» Александр Овечкин. У него 21 гол и 46 очков. На третьем месте Остон Мэттьюз из «Торонто» (20 голов и 13 результативных передач — 33 очка).
Список лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22:
1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 23 шайбы (45 очков);
2. Александр Овечкин («Вашингтон») — 21 шайба (46 очков);
3. Остон Мэттьюз («Торонто») — 20 шайб (33 очка)
4. Кайл Коннор («Виннипег») — 18 шайб (32 очка)
5. Трой Терри («Анахайм») — 18 шайб (29 очков)
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