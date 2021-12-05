Таблица лучших снайперов НХЛ: Овечкин с 20 шайбами на втором месте, отставание от Драйзайтля — 1 гол
14:00
Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль лидирует в списке лучших бомбардиров и снайперов НХЛ сезона-2021/22.
На счету немца 43 (21+22) очка. На второй строчке в списке снайперов идет россиянин Александр Овечкин из «Вашингтона», у которого 20 голов и 39 очков. Третью строчку делят Конор Макдэвид («Эдмонтон»), Крис Крайдер («Рейнджерс») и Эндрю Манджапане («Калгари»), у всех троих по 16 шайб.
Список лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22:
1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 21 шайба (43 очка);
2. Александр Овечкин («Вашингтон») — 20 шайб (39 очков);
3. Конор Макдэвид («Эдмонтон») — 16 шайб (42 очка);
4. Крис Крайдер («Рейнджерс») — 16 шайб (19 очков);
5. Эндрю Манджапане («Калгари») — 16 шайб (19 очков).
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