Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль лидирует в списке лучших бомбардиров и снайперов НХЛ сезона-2021/22.

На счету немца 43 (21+22) очка. На второй строчке в списке снайперов идет россиянин Александр Овечкин из «Вашингтона», у которого 20 голов и 39 очков. Третью строчку делят Конор Макдэвид («Эдмонтон»), Крис Крайдер («Рейнджерс») и Эндрю Манджапане («Калгари»), у всех троих по 16 шайб.

Список лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 21 шайба (43 очка);

2. Александр Овечкин («Вашингтон») — 20 шайб (39 очков);

3. Конор Макдэвид («Эдмонтон») — 16 шайб (42 очка);

4. Крис Крайдер («Рейнджерс») — 16 шайб (19 очков);

5. Эндрю Манджапане («Калгари») — 16 шайб (19 очков).