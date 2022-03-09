Таблица лучших снайперов НХЛ: Овечкин сократил отставание от лидеров, Мэттьюс ушел в отрыв

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, оформивший хет-трик в матче регулярного чемпионата против «Сиэтла» (6:4), упрочил лидерство в гонке снайперов НХЛ этого сезона.

На счету 24-летнего американца стало 43 шайбы.

Вторым идет Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» (38 шайб). Столько же у форварда «Рейнджерс» Криса Крайдера.

Российский нападающий Александр Овечкин забросил две шайбы в матче против «Калгари» (3:4) и удерживает четвертую позицию. У 36-летнего капитана 36 шайб.

Список лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22:

1. Остон Мэттьюс («Торонто») — 43 шайб в 54 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 38 шайб в 57 матчах

3. Крис Крайдер («Рейнджерс») — 38 шайб в 57 матчах

4. Александр Овечкин («Вашингтон») — 36 шайбы в 56 матчах

5. Кайл Коннор («Виннипег») — 34 шайбы в 57 матчах