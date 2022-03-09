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Сегодня, 07:33

Таблица лучших снайперов НХЛ: Овечкин сократил отставание от лидеров, Мэттьюс ушел в отрыв

Овечкин продолжает занимает четвертое место в таблице лучших снайперов НХЛ
Роман Шишов
Корреспондент
Остон Мэттьюс и Александр Овечкин.
Фото nhl.com

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, оформивший хет-трик в матче регулярного чемпионата против «Сиэтла» (6:4), упрочил лидерство в гонке снайперов НХЛ этого сезона.

На счету 24-летнего американца стало 43 шайбы.

Вторым идет Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» (38 шайб). Столько же у форварда «Рейнджерс» Криса Крайдера.

Российский нападающий Александр Овечкин забросил две шайбы в матче против «Калгари» (3:4) и удерживает четвертую позицию. У 36-летнего капитана 36 шайб.

Список лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22:

1. Остон Мэттьюс («Торонто») — 43 шайб в 54 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 38 шайб в 57 матчах

3. Крис Крайдер («Рейнджерс») — 38 шайб в 57 матчах

4. Александр Овечкин («Вашингтон») — 36 шайбы в 56 матчах

5. Кайл Коннор («Виннипег») — 34 шайбы в 57 матчах

Александр Овечкин
Остон Мэттьюс
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 56 39 17 83
2 Рейнджерс 57 36 21 77
3 Питтсбург 58 34 24 77
4 Вашингтон 58 31 27 71
5 Коламбус 57 28 29 59
6 Айлендерс 53 21 32 50
7 Нью-Джерси 57 21 36 47
8 Филадельфия 56 18 38 46
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 57 39 18 83
2 Тампа-Бэй 56 37 19 80
3 Торонто 57 37 20 78
4 Бостон 57 34 23 73
5 Детройт 57 24 33 54
6 Оттава 56 20 36 45
7 Баффало 58 18 40 44
8 Монреаль 56 15 41 37
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 58 41 17 87
2 Сент-Луис 56 32 24 71
3 Миннесота 55 33 22 69
4 Нэшвилл 56 32 24 68
5 Даллас 56 32 24 67
6 Виннипег 57 25 32 60
7 Чикаго 58 21 37 50
8 Аризона 56 17 39 38
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 56 34 22 75
2 Лос-Анджелес 58 32 26 71
3 Вегас 58 32 26 68
4 Эдмонтон 57 30 27 64
5 Анахайм 59 27 32 63
6 Ванкувер 57 28 29 62
7 Сан-Хосе 56 24 32 55
8 Сиэтл 59 17 42 39
Результаты / календарь
27.02
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13.03
14.03
9.03 03:00
Нью-Джерси – Колорадо
 5 : 3
9.03 03:00
Питтсбург – Флорида
 3 : 4
9.03 03:00
Филадельфия – Вегас
 2 : 1
9.03 03:30
Детройт – Аризона
 2 : 9
9.03 03:30
Торонто – Сиэтл
 6 : 4
9.03 04:00
Виннипег – Тампа-Бэй
 7 : 4
9.03 04:00
Миннесота – Рейнджерс
5 : 2
9.03 04:00
Нэшвилл – Даллас
 2 : 1
9.03 04:00
Сент-Луис – Оттава
 1 : 4
9.03 04:30
Чикаго – Анахайм
 8 : 3
9.03 05:00
Калгари – Вашингтон
 4 : 5
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 57 79
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 56 79
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 57 78
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 54 43
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 57 38
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 57 38
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 37 1.93
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 26 2.02
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 44 2.11
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