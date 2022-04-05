Таблица лучших снайперов НХЛ: Мэттьюс сделал хет-трик и оторвался от Драйзайтля на 4 шайбы

Нападающий «Торонто» Мэттьюс упрочил лидерство в списке лучших снайперов сезона в НХЛ

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (6:2).

Благодаря этому американец упрочил свое лидерство в списке лучших снайперов сезона. На счету Мэттьюса 54 шайбы, вторую строчку занимает форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль с 50 шайбами.

Лучшим из россиян в списке является нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, который занимает четвертое место с 42 голами.

Список лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22:

1. Остон Мэттьюс («Торонто») — 54 шайбы в 64 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 50 шайб в 70 матчах

3. Крис Крайдер («Рейнджерс») — 46 шайб в 70 матчах

4. Александр Овечкин («Вашингтон») — 42 шайбы в 67 матчах

5. Кайл Коннор («Виннипег») — 41 шайба в 67 матчах

6. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 40 шайб в 69 матчах

7. Кирилл Капризов («Миннесота») — 39 шайб в 67 матчах

8. Алекс Дебринкэт («Чикаго») — 39 шайб в 70 матчах