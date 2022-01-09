Таблица лучших снайперов НХЛ: Мэттьюс приблизился к Овечкину на две шайбы
09:12
Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс отличился дублем в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (4:5 ОТ).
После этой встречи на счету Мэттьюса 22 шайбы в сезоне-2021/22, он занимает третье место в списке лучших снайперов. Американец сократил отставание от идущего на втором месте Александра Овечкина («Вашингтон») до двух голов.
Лидером в списке лучших снайперов нынешнего сезона является форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, на счету которого 26 шайб.
Список лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22:
1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 26 шайб
2. Александр Овечкин («Вашингтон») — 24 шайбы
3. Остон Мэттьюс («Торонто») — 22 шайбы
4. Трой Терри («Анахайм») — 21 шайба
4. Крис Крайдер («Рейнджерс») — 21 шайба
4. Алекс Дебринкэт («Чикаго») — 21 шайба
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