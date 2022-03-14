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Сегодня, 08:25

Таблица лучших снайперов НХЛ: Мэттьюс лидирует, Овечкин опустился на пятое место

Капитан «Вашингтона» Овечкин опустился на пятое место в гонке снайперов сезона НХЛ
Сергей Ревенко
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Global Look Press

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (2:5) и упрочил свое лидерство в гонке снайперов сезона.

На счету американского форварда уже 45 шайб в 56 матчах чемпионата. Голевая серия Мэттьюса составляет уже пять матчей кряду.

На второй строчке расположился нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (39 голов в 59 встречах), третьим идет Крис Крайдер из «Рейнджерс» — 38 шайб за 59 игр.

Российский форвард и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин опустился на пятое место в списке снайперов НХЛ. На счету хоккеиста 36 голов в 58 матчах сезона. Россиянин не забивает две встречи кряду.

Список лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22:

1. Остон Мэттьюс («Торонто») — 45 шайб в 56 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 39 шайб в 59 матчах

3. Крис Крайдер («Рейнджерс») — 38 шайб в 59 матчах

4. Кайл Коннор («Виннипег») — 37 шайб в 60 матчах

5. Александр Овечкин («Вашингтон») — 36 шайб в 58 матчах

Александр Овечкин
Кайл Коннор
Крис Крайдер
Леон Драйзайтль
Остон Мэттьюс
Хоккей
НХЛ
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 59 41 18 87
2 Питтсбург 60 36 24 81
3 Рейнджерс 59 37 22 79
4 Вашингтон 60 32 28 74
5 Коламбус 60 30 30 63
6 Айлендерс 56 24 32 56
7 Нью-Джерси 59 22 37 49
8 Филадельфия 59 18 41 47
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 59 40 19 86
2 Тампа-Бэй 59 38 21 82
3 Торонто 59 37 22 79
4 Бостон 59 36 23 77
5 Детройт 59 24 35 55
6 Баффало 60 20 40 48
7 Оттава 58 21 37 47
8 Монреаль 59 16 43 40
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 60 42 18 89
2 Сент-Луис 59 34 25 76
3 Миннесота 58 34 24 72
4 Нэшвилл 59 34 25 72
5 Даллас 57 32 25 67
6 Виннипег 60 27 33 64
7 Чикаго 60 22 38 52
8 Аризона 58 18 40 40
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 59 36 23 79
2 Лос-Анджелес 61 33 28 74
3 Эдмонтон 59 32 27 68
4 Вегас 61 32 29 68
5 Ванкувер 60 29 31 65
6 Анахайм 62 27 35 64
7 Сан-Хосе 58 26 32 59
8 Сиэтл 61 18 43 42
Результаты / календарь
4.03
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16.03
17.03
18.03
19.03
14.03 02:00
Коламбус – Вегас
 6 : 4
14.03 02:00
Миннесота – Нэшвилл
 2 : 6
14.03 02:00
Сент-Луис – Виннипег
 3 : 4 ОТ
14.03 02:00
Филадельфия – Монреаль
 3 : 4 ОТ
14.03 02:30
Айлендерс – Анахайм
 4 : 3
14.03 03:00
Колорадо – Калгари
 3 : 0
14.03 05:00
Ванкувер – Тампа-Бэй
 1 : 2
14.03 05:00
Лос-Анджелес – Флорида
 3 : 2 Б
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 58 83
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 59 83
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 59 81
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 56 45
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 59 39
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 59 38
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 46 2.04
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 28 2.06
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 39 2.07
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