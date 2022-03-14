Таблица лучших снайперов НХЛ: Мэттьюс лидирует, Овечкин опустился на пятое место

Капитан «Вашингтона» Овечкин опустился на пятое место в гонке снайперов сезона НХЛ

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (2:5) и упрочил свое лидерство в гонке снайперов сезона.

На счету американского форварда уже 45 шайб в 56 матчах чемпионата. Голевая серия Мэттьюса составляет уже пять матчей кряду.

На второй строчке расположился нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (39 голов в 59 встречах), третьим идет Крис Крайдер из «Рейнджерс» — 38 шайб за 59 игр.

Российский форвард и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин опустился на пятое место в списке снайперов НХЛ. На счету хоккеиста 36 голов в 58 матчах сезона. Россиянин не забивает две встречи кряду.

Список лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22:

1. Остон Мэттьюс («Торонто») — 45 шайб в 56 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 39 шайб в 59 матчах

3. Крис Крайдер («Рейнджерс») — 38 шайб в 59 матчах

4. Кайл Коннор («Виннипег») — 37 шайб в 60 матчах

5. Александр Овечкин («Вашингтон») — 36 шайб в 58 матчах