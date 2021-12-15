Таблица лучших снайперов НХЛ: Мэттьюс догнал Овечкина

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс догнал форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в таблице лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22.

Американец сделал дубль в игре регулярного чемпионата против «Эдмонтона» (5:1), теперь у него 20 голов — ровно столько же, сколько и у Овечкина. Форварды делят второе место в списке снайперов.

Лидером таблицы лучших снайперов нынешнего сезона остается нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, на счету которого 23 шайбы.

Список лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 23 шайбы

2. Александр Овечкин («Вашингтон») — 20 шайб

2. Остон Мэттьюс («Торонто») — 20 шайб

4. Кайл Коннор («Виннипег») — 18 шайб

5. Эндрю Манджапане («Калгари») — 17 шайб

5. Крис Крайдер («Рейнджерс») — 17 шайб

5. Трой Терри («Анахайм») — 17 шайб