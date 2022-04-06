Таблица лучших снайперов НХЛ: Макдэвид сократил отставание от Овечкина до одной шайбы
Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (2:1 ОТ).
Макдэвид забросил свою 41-ю шайбу в сезоне-2021/22 и теперь делит пятое место в списке лучших снайперов сезона с Кайлом Коннором из «Виннипега». На четвертой строчке идет россиянин Александр Овечкин с 42 голами.
Лидером списка лучших снайперов сезона является форвард «Торонто» Остон Мэттьюс с 54 шайбами.
Список лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22:
1. Остон Мэттьюс («Торонто») — 54 шайбы в 65 матчах
2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 50 шайб в 70 матчах
3. Крис Крайдер («Рейнджерс») — 47 шайб в 71 матче
4. Александр Овечкин («Вашингтон») — 42 шайбы в 67 матчах
5. Кайл Коннор («Виннипег») — 41 шайба в 67 матчах
5. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 41 шайба в 70 матчах
7. Кирилл Капризов («Миннесота») — 40 шайб в 68 матчах
8. Алекс Дебринкэт («Чикаго») — 39 шайб в 70 матчах
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|70
|45
|25
|98
|2
|Рейнджерс
|71
|45
|26
|96
|3
|Питтсбург
|71
|41
|30
|92
|4
|Вашингтон
|69
|37
|32
|84
|5
|Айлендерс
|69
|32
|37
|73
|6
|Коламбус
|71
|33
|38
|72
|7
|Филадельфия
|70
|22
|48
|55
|8
|Нью-Джерси
|70
|24
|46
|54
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|70
|49
|21
|104
|2
|Торонто
|70
|45
|25
|96
|3
|Тампа-Бэй
|69
|43
|26
|93
|4
|Бостон
|70
|44
|26
|93
|5
|Детройт
|70
|27
|43
|63
|6
|Баффало
|71
|26
|45
|63
|7
|Оттава
|69
|26
|43
|58
|8
|Монреаль
|70
|19
|51
|49
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|70
|50
|20
|106
|2
|Миннесота
|69
|43
|26
|91
|3
|Сент-Луис
|69
|39
|30
|88
|4
|Нэшвилл
|69
|40
|29
|84
|5
|Даллас
|69
|40
|29
|83
|6
|Виннипег
|70
|33
|37
|76
|7
|Чикаго
|70
|24
|46
|59
|8
|Аризона
|70
|22
|48
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|69
|41
|28
|91
|2
|Эдмонтон
|71
|41
|30
|87
|3
|Лос-Анджелес
|72
|38
|34
|86
|4
|Вегас
|71
|39
|32
|82
|5
|Ванкувер
|70
|32
|38
|74
|6
|Анахайм
|71
|28
|43
|68
|7
|Сан-Хосе
|69
|29
|40
|67
|8
|Сиэтл
|69
|22
|47
|50
|6.04
|02:00
|
Баффало – Каролина
|4 : 2
|6.04
|02:00
|
Монреаль – Оттава
|3 : 6
|6.04
|02:00
|
Нью-Джерси – Рейнджерс
|1 : 3
|6.04
|02:00
|
Питтсбург – Колорадо
|4 : 6
|6.04
|02:00
|
Филадельфия – Коламбус
|2 : 4
|6.04
|02:00
|
Флорида – Торонто
|7 : 6 ОТ
|6.04
|02:30
|
Детройт – Бостон
|5 : 3
|6.04
|03:00
|
Нэшвилл – Миннесота
|6 : 2
|6.04
|03:30
|
Даллас – Айлендерс
|3 : 2
|6.04
|05:30
|
Сан-Хосе – Эдмонтон
|1 : 2 ОТ
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|70
|106
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|70
|102
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|70
|101
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|65
|54
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|70
|50
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|71
|47
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|48
|2.09
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|46
|2.14
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|55
|2.16