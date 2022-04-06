Таблица лучших снайперов НХЛ: Макдэвид сократил отставание от Овечкина до одной шайбы

Макдэвид сократил отставание от Овечкина в списке лучших снайперов сезона в НХЛ до одного гола

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (2:1 ОТ).

Макдэвид забросил свою 41-ю шайбу в сезоне-2021/22 и теперь делит пятое место в списке лучших снайперов сезона с Кайлом Коннором из «Виннипега». На четвертой строчке идет россиянин Александр Овечкин с 42 голами.

Лидером списка лучших снайперов сезона является форвард «Торонто» Остон Мэттьюс с 54 шайбами.

Список лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22:

1. Остон Мэттьюс («Торонто») — 54 шайбы в 65 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 50 шайб в 70 матчах

3. Крис Крайдер («Рейнджерс») — 47 шайб в 71 матче

4. Александр Овечкин («Вашингтон») — 42 шайбы в 67 матчах

5. Кайл Коннор («Виннипег») — 41 шайба в 67 матчах

5. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 41 шайба в 70 матчах

7. Кирилл Капризов («Миннесота») — 40 шайб в 68 матчах

8. Алекс Дебринкэт («Чикаго») — 39 шайб в 70 матчах