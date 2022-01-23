Таблица лучших снайперов НХЛ: Крайдер сравнялся с Овечкиным, Драйзайтль отстает на одну шайбу

Крайдер догнал Овечкина и делит с ним первое место в списке лучших снайперов сезона в НХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер догнал форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в списке лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22.

В ночь с 22 на 23 января Крайдер сделал хет-трик в матче с «Аризоной» (7:3), а Овечкин отметился дублем в игре с «Оттавой» (3:2 ОТ). На счету обоих хоккеистов по 29 шайб, они делят лидерство в таблице.

Идущий на третьем месте в списке снайперов Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» сделал дубль в матче с «Калгари» (5:3) и сократил отставание от Овечкина и Крайдера до одной шайбы.

Список лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22:

1. Александр Овечкин («Вашингтон») — 29 шайб в 42 матчах

1. Крис Крайдер («Рейнджерс») — 29 шайб в 42 матчах

3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 28 шайб в 37 матчах

4. Остон Мэттьюс («Торонто») — 25 шайб в 35 матчах

5. Алекс Дебринкэт («Чикаго») — 24 шайбы в 41 матче