Таблица лучших снайперов НХЛ: Драйзайтль забросил 50-ю шайбу и сократил отставание от Мэттьюса

Драйзайтль забросил 50-ю шайбу и сократил отставание от Мэттьюса в таблице лучших снайперов НХЛ

Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (6:1).

Для 26-летнего немца это 50-я шайба в текущем сезоне. Он сократил отставание от лидирующего Остона Мэттьюса из «Торонто» до одного гола.

Список лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22:

1. Остон Мэттьюс («Торонто») — 51 шайба в 63 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 50 шайб в 70 матчах

3. Крис Крайдер («Рейнджерс») — 46 шайб в 70 матчах

4. Александр Овечкин («Вашингтон») — 42 шайбы в 67 матчах

5. Кайл Коннор («Виннипег») — 41 шайба в 67 матчах

6. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 40 шайб в 69 матчах

7. Кирилл Капризов («Миннесота») — 39 шайб в 67 матчах

8. Алекс Дебринкэт («Чикаго») — 39 шайб в 70 матчах