Таблица лучших снайперов НХЛ: Драйзайтль сохраняет лидерство, Мэттьюс и Крайдер приблизились к Овечкину

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль лидирует в списке лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22.

На счету немца 21 шайба. На втором месте идет российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, у которого 20 голов в нынешнем сезоне.

Сегодня, 8 декабря Крис Крайдер («Рейнджерс») и Остон Мэттьюс («Торонто») забросили по одной шайбе и сравнялись с Эндрю Манджапане («Калгари) — у всех троих по 17 шайб. Отставание хоккеистов от Александра Овечкина составляет 3 гола.

Список лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 21 шайба

2. Александр Овечкин («Вашингтон») — 20 шайб

3. Остон Мэттьюс («Торонто») — 17 шайб

3. Крис Крайдер («Рейнджерс») — 17 шайб

3. Эндрю Манджапане («Калгари») — 17 шайб