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Сегодня, 06:05

Таблица лучших снайперов НХЛ: Драйзайтль оторвался от Овечкина на 3 шайбы

Драйзайтль оторвался от Овечкина на 3 шайбы в таблице снайперов НХЛ
Евгений Козинов
Корреспондент
Леон Драйзайтль.
Фото Instagram

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона». Он занимает второе место в списке лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22.

Лидирует в списке Крис Крайдер из «Рейнджерс». На его счету 33 гола в 47 матчах.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин с 29 шайбами делит третью строчку в списке с форвардом «Торонто» Остоном Мэттьюсом.

В среду, 2 февраля, Овечкин не смог отличиться в игре против «Питтсбурга» (4:3 ОТ), безголевая серия россиянина длится 4 матча подряд. Позже Александр попал в ковид-протокол и пропустил встречу с «Эдмонтоном» (3:5).

Список лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22:

1. Крис Крайдер («Рейнджерс») — 33 шайбы в 47 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 32 шайбы в 42 матче

3. Александр Овечкин («Вашингтон») — 29 шайб в 46 матчах

3. Остон Мэттьюс («Торонто») — 29 шайб в 39 матчах

5. Алекс Дебринкэт («Чикаго») — 26 шайб в 45 матчах

Александр Овечкин
Леон Драйзайтль
Хоккей
НХЛ
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 42 31 11 64
2 Рейнджерс 47 30 17 64
3 Питтсбург 46 27 19 62
4 Вашингтон 47 25 22 59
5 Коламбус 43 20 23 41
6 Айлендерс 39 16 23 38
7 Филадельфия 45 15 30 38
8 Нью-Джерси 45 15 30 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 47 32 15 69
2 Тампа-Бэй 46 30 16 66
3 Торонто 42 29 13 61
4 Бостон 43 26 17 55
5 Детройт 47 20 27 46
6 Баффало 45 14 31 35
7 Оттава 40 14 26 32
8 Монреаль 44 8 36 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 44 32 12 68
2 Нэшвилл 46 28 18 60
3 Миннесота 40 27 13 57
4 Сент-Луис 44 26 18 57
5 Даллас 43 23 20 48
6 Виннипег 42 18 24 43
7 Чикаго 45 16 29 39
8 Аризона 44 11 33 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 46 27 19 57
2 Лос-Анджелес 47 24 23 55
3 Анахайм 48 23 25 55
4 Калгари 41 22 19 50
5 Эдмонтон 42 23 19 49
6 Сан-Хосе 46 22 24 48
7 Ванкувер 46 20 26 46
8 Сиэтл 46 15 31 34
Результаты / календарь
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10.02
11.02
12.02
3.02 03:00
Айлендерс – Сиэтл
 0 : 3
3.02 03:00
Вашингтон – Эдмонтон
 3 : 5
3.02 03:30
Детройт – Лос-Анджелес
 3 : 5
3.02 05:30
Аризона – Калгари
 - : -
3.02 05:30
Чикаго – Миннесота
 - : -
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 47 64
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 42 63
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 41 60
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 47 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 42 32
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 46 29
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 15 1.9
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 30 2.05
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

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