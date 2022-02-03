Таблица лучших снайперов НХЛ: Драйзайтль оторвался от Овечкина на 3 шайбы

Драйзайтль оторвался от Овечкина на 3 шайбы в таблице снайперов НХЛ

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона». Он занимает второе место в списке лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22.

Лидирует в списке Крис Крайдер из «Рейнджерс». На его счету 33 гола в 47 матчах.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин с 29 шайбами делит третью строчку в списке с форвардом «Торонто» Остоном Мэттьюсом.

В среду, 2 февраля, Овечкин не смог отличиться в игре против «Питтсбурга» (4:3 ОТ), безголевая серия россиянина длится 4 матча подряд. Позже Александр попал в ковид-протокол и пропустил встречу с «Эдмонтоном» (3:5).

Список лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22:

1. Крис Крайдер («Рейнджерс») — 33 шайбы в 47 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 32 шайбы в 42 матче

3. Александр Овечкин («Вашингтон») — 29 шайб в 46 матчах

3. Остон Мэттьюс («Торонто») — 29 шайб в 39 матчах

5. Алекс Дебринкэт («Чикаго») — 26 шайб в 45 матчах