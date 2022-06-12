Таблица лучших снайперов Кубка Стэнли перед финалом: Кейн лидирует, россиян нет в топ-10

Нападающий «Эдмонтона» Эвандер Кейн лидирует в списке лучших снайперов нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли.

Форвард забросил 13 шайб в 15 матчах.

«Эдмонтон» вылетел в финале Западной конференции, проиграв в серии «Колорадо» со счетом 0-4. Вторым в списке снайперов идет форвард «Эвеланш» Натан Маккиннон с 11 шайбами. Ближайшим преследователем Маккиннона среди тех, кто сохраняет шансы обогнать его, является Стивен Стэмкос («Тампа») с 9 голами.

Российских хоккеистов нет в топ-10 списка лучших снайперов нынешнего розыгрыша плей-офф НХЛ. У Кирилла Капризова и Никиты Кучерова по 7 шайб, при этом Кучеров сохраняет шансы улучшить свои показатели, потому что его команда вышла в финал Кубка Стэнли.

В финале плей-офф сыграют «Тампа» и «Колорадо». Первый матч пройдет в Денвере 16 июня, начало — в 3.00 (мск).

Список лучших снайперов Кубка Стэнли-2022 перед финальной серией:

1. Эвандер Кейн («Эдмонтон») — 13 шайб в 15 матчах

2. Натан Маккиннон («Колорадо») — 11 шайб в 14 матчах

3. Зак Хаймэн («Эдмонтон») — 11 шайб в 16 матчах

4. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 10 шайб в 16 матчах

5. Мика Зибанежад («Рейнджерс») — 10 шайб в 20 матчах

6. Крис Крайдер («Рейнджерс») — 10 шайб в 20 матчах

7. Стивен Стэмкос («Тампа») — 9 шайб в 17 матчах

...

14. Кирилл Капризов («Миннесота») — 7 шайб в 6 матчах

...

16. Никита Кучеров («Тампа») — 7 шайб в 17 матчах