Таблица лучших бомбардиров в истории НХЛ после 1376-го очка Овечкина. Текущее положение

В ночь на пятницу, 21 января, «Вашингтон» проиграл «Бостону» (3:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В этой встрече российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голевой передачей. Теперь на счету 36-летнего хоккеиста 56 (27+29) очков в 41 матче сезона-2021/22. Всего за карьеру в НХЛ у россиянина 1376 (757+619) очков.

Овечкин идет на 24-м месте в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Его ближайшая цель — американец Бретт Халл, набравший 1391 (741+650) очко в 1269 играх.

Топ-5 лучших бомбардиров в истории НХЛ:

1. Уэйн Гретцки — 2857 (894+1963) очков в 1487 матчах

2. Яромир Ягр — 1921 (766+1155) в 1733

3. Марк Мессье — 1887 (694+1193) в 1756

4. Горди Хоу — 1850 (801+1049) в 1767

5. Рон Фрэнсис — 1798 (549+1249) в 1731

...23. Бретт Халл — 1391 (741+650) в 1269

24. Александр Овечкин («Вашингтон») — 1376 (757+619) в 1238

25. Майк Модано — 1374 (561+813) в 1499