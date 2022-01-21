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Сегодня, 06:20

Таблица лучших бомбардиров в истории НХЛ после 1376-го очка Овечкина. Текущее положение

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Twitter

В ночь на пятницу, 21 января, «Вашингтон» проиграл «Бостону» (3:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В этой встрече российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голевой передачей. Теперь на счету 36-летнего хоккеиста 56 (27+29) очков в 41 матче сезона-2021/22. Всего за карьеру в НХЛ у россиянина 1376 (757+619) очков.

Овечкин идет на 24-м месте в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Его ближайшая цель — американец Бретт Халл, набравший 1391 (741+650) очко в 1269 играх.

Топ-5 лучших бомбардиров в истории НХЛ:

1. Уэйн Гретцки — 2857 (894+1963) очков в 1487 матчах

2. Яромир Ягр — 1921 (766+1155) в 1733

3. Марк Мессье — 1887 (694+1193) в 1756

4. Горди Хоу — 1850 (801+1049) в 1767

5. Рон Фрэнсис — 1798 (549+1249) в 1731

...23. Бретт Халл — 1391 (741+650) в 1269

24. Александр Овечкин («Вашингтон») — 1376 (757+619) в 1238

25. Майк Модано — 1374 (561+813) в 1499

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 40 26 14 56
2 Каролина 36 26 10 54
3 Питтсбург 39 24 15 53
4 Вашингтон 41 22 19 53
5 Коламбус 37 18 19 37
6 Филадельфия 40 13 27 34
7 Нью-Джерси 38 14 24 33
8 Айлендерс 32 13 19 32
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 41 27 14 59
2 Флорида 39 26 13 57
3 Торонто 37 24 13 51
4 Бостон 37 23 14 48
5 Детройт 40 18 22 41
6 Баффало 40 12 28 31
7 Оттава 33 11 22 24
8 Монреаль 38 8 30 21
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 37 26 11 55
2 Нэшвилл 42 25 17 53
3 Сент-Луис 39 23 16 51
4 Миннесота 35 22 13 47
5 Виннипег 36 17 19 40
6 Даллас 37 19 18 40
7 Чикаго 39 15 24 36
8 Аризона 38 10 28 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 40 23 17 48
2 Лос-Анджелес 40 20 20 45
3 Анахайм 42 19 23 45
4 Сан-Хосе 40 21 19 44
5 Калгари 35 18 17 42
6 Ванкувер 39 18 21 39
7 Эдмонтон 35 18 17 38
8 Сиэтл 38 11 27 26
Результаты / календарь
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24.01
25.01
26.01
21.01 03:00
Баффало – Даллас
 4 : 5
21.01 03:00
Бостон – Вашингтон
 4 : 3
21.01 03:00
Питтсбург – Оттава
 6 : 4
21.01 03:00
Филадельфия – Коламбус
 1 : 2
21.01 04:00
Нэшвилл – Виннипег
 5 : 2
21.01 05:00
Эдмонтон – Флорида
 - : -
21.01 05:30
Лос-Анджелес – Колорадо
 - : -
21.01 06:00
Вегас – Монреаль
 - : -
21.01 06:00
Сиэтл – Сан-Хосе
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 41 56
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 35 54
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 34 53
И Г
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 41 27
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 35 26
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 40 25
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 26 2.03
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 24 2.03
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 26 2.13
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