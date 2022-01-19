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Сегодня, 03:58

Таблица лучших бомбардиров в истории НХЛ после 1375-го очка Овечкина. Текущее положение

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Twitter

В ночь на четверг, 19 января, «Вашингтон» играет с «Виннипегом» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В этой встрече российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом. Теперь на счету 36-летнего хоккеиста 55 (27+28) очков в 40 матчах сезона-2021/22. Всего за карьеру в НХЛ у россиянина 1375 (757+618) очков.

Овечкин вышел на чистое 24-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, обойдя Майка Модано. Его ближайшая цель — канадец Бретт Халл, набравший 1391 (741+650) очко в 1540 играх.

Топ-5 лучших бомбардиров в истории НХЛ:

1. Уэйн Гретцки — 2857 (894+1963) очков в 1487 матчах

2. Яромир Ягр — 1921 (766+1155) в 1733

3. Марк Мессье — 1887 (694+1193) в 1756

4. Горди Хоу — 1850 (801+1049) в 1767

5. Рон Фрэнсис — 1798 (549+1249) в 1731

...23. Бретт Халл — 1391 (741+650) в 1540

24. Александр Овечкин («Вашингтон») — 1375 (757+618) в 1237

25. Майк Модано — 1374 (561+813) в 1499

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 39 25 14 54
2 Каролина 35 25 10 52
3 Питтсбург 38 23 15 51
4 Вашингтон 39 21 18 51
5 Коламбус 36 17 19 35
6 Нью-Джерси 37 14 23 33
7 Филадельфия 38 13 25 33
8 Айлендерс 31 12 19 30
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 38 26 12 57
2 Тампа-Бэй 40 26 14 57
3 Торонто 36 24 12 51
4 Бостон 35 22 13 46
5 Детройт 40 18 22 41
6 Баффало 38 11 27 29
7 Оттава 31 11 20 24
8 Монреаль 37 7 30 19
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 36 25 11 53
2 Сент-Луис 39 23 16 51
3 Нэшвилл 40 24 16 51
4 Миннесота 35 22 13 47
5 Виннипег 34 17 17 39
6 Даллас 35 18 17 38
7 Чикаго 39 15 24 36
8 Аризона 37 9 28 22
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 40 23 17 48
2 Лос-Анджелес 39 20 19 45
3 Анахайм 41 19 22 45
4 Сан-Хосе 40 21 19 44
5 Калгари 34 17 17 40
6 Эдмонтон 35 18 17 38
7 Ванкувер 38 17 21 37
8 Сиэтл 38 11 27 26
Результаты / календарь
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24.01
19.01 03:00
Филадельфия – Айлендерс
- : -
19.01 03:00
Айлендерс – Коламбус
 - : -
19.01 03:00
Бостон – Каролина
 - : -
19.01 03:00
Вашингтон – Виннипег
 - : -
19.01 03:00
Оттава – Баффало
 - : -
19.01 03:00
Филадельфия – Детройт
 - : -
19.01 04:00
Нэшвилл – Ванкувер
 - : -
19.01 04:30
Даллас – Монреаль
 - : -
19.01 05:00
Калгари – Флорида
 - : -
19.01 05:00
Эдмонтон – Чикаго
 - : -
19.01 06:30
Лос-Анджелес – Тампа-Бэй
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 35 54
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 39 54
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 34 53
И Г
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 39 26
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 35 26
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 33 25
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 23 1.99
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 25 2.07
Тристан Джерри

Тристан Джерри

Питтсбург

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