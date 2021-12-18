Таблица лучших бомбардиров в истории НХЛ после 1367-го очка Овечкина. Текущее положение

В ночь на субботу, 18 декабря «Вашингтон» обыграл «Виннипег» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В этой встрече российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин забил один гол. Теперь на счету 36-летнего хоккеиста 47 (22+25) очков в 30 матчах сезона-2021/22. Всего за карьеру в НХЛ у россиянина 1367 (752+615) очков.

Овечкин занимает 26-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Его ближайшая цель — канадец Джонни Буцик, завершивший карьеру в 1978 году и набравший 1369 (556+813) очков в 1540 играх.

Топ-5 лучших бомбардиров в истории НХЛ:

1. Уэйн Гретцки — 2857 (894+1963) очков в 1487 матчах

2. Яромир Ягр — 1921 (766+1155) в 1733

3. Марк Мессье — 1887 (694+1193) в 1756

4. Горди Хоу — 1850 (801+1049) в 1767

5. Рон Фрэнсис — 1798 (549+1249) в 1731

...26. Александр Овечкин («Вашингтон») — 1367 (752+615) в 1227