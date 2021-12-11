Таблица лучших бомбардиров в истории НХЛ после 1363-го очка Овечкина. Текущее положение

В ночь на субботу, 11 декабря, «Вашингтон» на своем льду проиграл «Питтсбургу» (2:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В этой встрече российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин сделал две голевые передачи. Теперь на счету 36-летнего хоккеиста 43 (20+23) очка в 26 матчах чемпионата. Всего за карьеру у него — 1363 (750+613) очка в 1224 матчах.

В истории НХЛ россиянин идет на 26-м месте по количеству очков. Его ближайшая цель — канадец Джонни Буцик, завершивший карьеру в 1978-м году и набравший 1369 (556+813) очков в 1540 играх.

Топ-5 лучших бомбардиров в истории НХЛ:

1. Уэйн Гретцки — 2857 (894+1963) очков в 1487 матчах.

2. Яромир Ягр — 1921 (766+1155) в 1733.

3. Марк Мессье — 1887 (694+1193) в 1756.

4. Горди Хоу — 1850 (801+1049) в 1767.

5. Рон Фрэнсис — 1798 (549+1249) в 1731.

...26. Александр Овечкин («Вашингтон») — 1363 (750+613) в 1224.