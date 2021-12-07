Таблица лучших бомбардиров в истории НХЛ после 1361-го очка Овечкина. Текущее положение

В ночь на вторник, 7 декабря, «Вашингтон» на своем льду обыграл «Анахайм» со счетом 4:3 в серии буллитов в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В этой встрече двумя результативными передачами отметился капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин. Теперь на счету 36-летнего хоккеиста 41 (20+21) балл в 26 встречах чемпионата. А всего в карьере — 1361 (750+611) очко в 1223 матчах.

В истории НХЛ россиянин идет на 26-м месте по количеству очков. Его ближайшая цель — канадец Джонни Буцик, завершивший карьеру в 1978-м году и набравший 1369 (556+813) очков в 1540 встречах.

Топ-5 лучших бомбардиров в истории НХЛ:

1. Уэйн Гретцки — 2857 (894+1963) очка в 1487 матчах

2. Яромир Ягр — 1921 (766+1155) в 1733

3. Марк Мессье — 1887 (694+1193) в 1756

4. Горди Хоу — 1850 (801+1049) в 1767

5. Рон Фрэнсис — 1798 (549+1249) в 1731

...26. Александр Овечкин («Вашингтон») — 1361 (750+611) в 1223

Таблица лучших бомбардиров НХЛ-2021/22: Овечкин — третий в лиге после Драйзайтля и Макдэвида