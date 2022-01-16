Овечкин сравнялся по очкам в истории НХЛ с Майком Модано. Они делят 24-е место

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера».

Теперь на счету 36-летнего хоккеиста 54 (26+28) очка в 39 матчах сезона-2021/22. Всего за карьеру в НХЛ у россиянина 1374 (756+618) очков.

Овечкин занимает 25-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

Он сравнялся с Майком Модано, завершивший карьеру в 2011 году и набравший 1374 (561+813) очков в 1499 играх.

Топ-5 лучших бомбардиров в истории НХЛ:

1. Уэйн Гретцки — 2857 (894+1963) очков в 1487 матчах

2. Яромир Ягр — 1921 (766+1155) в 1733

3. Марк Мессье — 1887 (694+1193) в 1756

4. Горди Хоу — 1850 (801+1049) в 1767

5. Рон Фрэнсис — 1798 (549+1249) в 1731

...24. Александр Овечкин («Вашингтон») — 1373 (755+618) в 1235