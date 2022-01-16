Овечкин сравнялся по очкам в истории НХЛ с Майком Модано. Они делят 24-е место
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера».
Теперь на счету 36-летнего хоккеиста 54 (26+28) очка в 39 матчах сезона-2021/22. Всего за карьеру в НХЛ у россиянина 1374 (756+618) очков.
Овечкин занимает 25-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.
Он сравнялся с Майком Модано, завершивший карьеру в 2011 году и набравший 1374 (561+813) очков в 1499 играх.
Топ-5 лучших бомбардиров в истории НХЛ:
1. Уэйн Гретцки — 2857 (894+1963) очков в 1487 матчах
2. Яромир Ягр — 1921 (766+1155) в 1733
3. Марк Мессье — 1887 (694+1193) в 1756
4. Горди Хоу — 1850 (801+1049) в 1767
5. Рон Фрэнсис — 1798 (549+1249) в 1731
...24. Александр Овечкин («Вашингтон») — 1373 (755+618) в 1235
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|39
|25
|14
|54
|2
|Каролина
|35
|25
|10
|52
|3
|Вашингтон
|38
|21
|17
|51
|4
|Питтсбург
|37
|22
|15
|49
|5
|Коламбус
|36
|17
|19
|35
|6
|Нью-Джерси
|37
|14
|23
|33
|7
|Филадельфия
|37
|13
|24
|33
|8
|Айлендерс
|30
|11
|19
|28
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|38
|26
|12
|57
|2
|Тампа-Бэй
|40
|26
|14
|57
|3
|Торонто
|36
|24
|12
|51
|4
|Бостон
|35
|22
|13
|46
|5
|Детройт
|39
|17
|22
|39
|6
|Баффало
|37
|11
|26
|28
|7
|Оттава
|31
|11
|20
|24
|8
|Монреаль
|36
|7
|29
|19
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|35
|24
|11
|51
|2
|Нэшвилл
|39
|24
|15
|51
|3
|Сент-Луис
|38
|22
|16
|49
|4
|Миннесота
|34
|22
|12
|46
|5
|Виннипег
|34
|17
|17
|39
|6
|Даллас
|35
|18
|17
|38
|7
|Чикаго
|38
|15
|23
|35
|8
|Аризона
|36
|8
|28
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|39
|23
|16
|48
|2
|Лос-Анджелес
|38
|20
|18
|45
|3
|Анахайм
|41
|19
|22
|45
|4
|Сан-Хосе
|39
|20
|19
|42
|5
|Калгари
|34
|17
|17
|40
|6
|Эдмонтон
|35
|18
|17
|38
|7
|Ванкувер
|37
|16
|21
|35
|8
|Сиэтл
|37
|10
|27
|24
|16.01
|02:00
|
Флорида – Коламбус
|9 : 2
|16.01
|03:00
|
Виннипег – Оттава
|- : -
|16.01
|03:00
|
Детройт – Баффало
|4 : 0
|16.01
|03:00
|
Сент-Луис – Торонто
|5 : 6
|16.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Даллас
|3 : 1
|16.01
|03:00
|
Филадельфия – Рейнджерс
|2 : 3
|16.01
|04:30
|
Чикаго – Анахайм
|3 : 0
|16.01
|05:00
|
Аризона – Колорадо
|0 : 5
|16.01
|06:00
|
Эдмонтон – Оттава
|4 : 6
|16.01
|06:00
|
Калгари – Вегас
|- : -
|16.01
|06:00
|
Сиэтл – Лос-Анджелес
|1 : 3
|16.01
|06:30
|
Сан-Хосе – Питтсбург
|1 : 2 ОТ
|16.01
|22:00
|
Вашингтон – Ванкувер
|- : -
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|35
|54
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|38
|53
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|34
|53
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|35
|26
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|38
|25
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|33
|25
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|23
|1.99
|
|
Тристан Джерри
Питтсбург
|29
|2.05
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|25
|2.07